HAFTA FİNALİ! Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 11 Nisan 2025 Cuma günü yayınlanan final bölümünde, haftanın birincisi ve 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi belli oluyor. Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında en yüksek puanı alan isim, büyük ödül ile yarışmadan ayrılacak. Peki 11 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? 150 bin TL'nin sahibi olan yarışmacı...