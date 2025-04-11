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Haberler Yaşam HAFTA FİNALİ! Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:22

HAFTA FİNALİ! Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında her hafta beş yarışmacı, 150 bin TL'lik büyük ödül için hünerlerini sergiliyor. Yarışmacılar, hafta boyunca hazırladıkları menülerle hem rakiplerinden hem de sunucu Zuhal Topal'dan puan alıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oluyor. Peki 11 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? 150 bin TL'nin sahibi olan yarışmacı...

HAFTA FİNALİ! Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 11 Nisan 2025 Cuma günü yayınlanan final bölümünde, haftanın birincisi ve 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi belli oluyor. Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında en yüksek puanı alan isim, büyük ödül ile yarışmadan ayrılacak. Peki 11 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? 150 bin TL'nin sahibi olan yarışmacı...

HAFTA FİNALİ! Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE 150 BİN TL'NİN SAHİBİ KİM OLDU?
TV8'in sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyizde haftanın final heyecanı yaşanıyor. Haftanın en yüksek puanını alarak 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı final bölümünde açıklanacak. Kazanan belli olduğunda detaylar haberimizde yer verilecektir.

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HAFTA FİNALİ! Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?

YEMEKTEYİZ 7-11 NİSAN HAFTANIN YARIŞMACILARI
Melis Göz

Zeynep Kılınç

Mahmut Aydın

Muhammed Erdemir

Sevilay Aymak

HAFTA FİNALİ! Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?