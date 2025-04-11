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HAFTA FİNALİ! Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
13:22
HAFTA FİNALİ! Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında her hafta beş yarışmacı, 150 bin TL'lik büyük ödül için hünerlerini sergiliyor. Yarışmacılar, hafta boyunca hazırladıkları menülerle hem rakiplerinden hem de sunucu Zuhal Topal'dan puan alıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oluyor. Peki 11 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? 150 bin TL'nin sahibi olan yarışmacı...