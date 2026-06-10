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Haftalık izinler yıllık izinden düşmeyecek mi? Yargıtay'dan yıllık izinle ilgili yeni karar çıktı!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:10
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 06:11
Haftalık izinler yıllık izinden düşmeyecek mi? Yargıtay'dan yıllık izinle ilgili yeni karar çıktı!
Yıllık izin kullanan çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan hafta sonu tatillerinin izin süresine dahil edilip edilmediği, Yargıtay kararıyla yeniden gündeme geldi. Karar, çalışanlar ve işverenler açısından önemli bir emsal niteliği taşıyor. Peki, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) tatili yıllık izinden düşüyor mu yoksa sayılıyor mu? İşte, yeni karar...