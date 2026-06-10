Haftalık izinler yıllık izinden düşmeyecek mi? Yargıtay’dan yıllık izinle ilgili yeni karar çıktı!

Hafta sonu tatillerinin yıllık izin süresinden düşülüp düşülmeyeceği konusu, Yargıtay'ın verdiği kararla bir kez daha tartışma konusu oldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık izin dönemine denk gelen hafta tatili günlerine ilişkin değerlendirmesiyle dikkat çekti. Özellikle izin planlaması yapan çalışanlar, cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izinden sayılıp sayılmadığını araştırıyor. Kararın iş hukukundaki yansımaları yakından takip ediliyor.