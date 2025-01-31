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HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 31 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
11:21
HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 31 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde, günlük puan durumu büyük bir merakla takip ediliyor. Gelinler, en yüksek puanı almak için kıyasıya mücadele ederken, kayınvalideler de özenle hazırlanan tabakları değerlendirerek puanlarını veriyor. Puanlamanın tamamlanmasının ardından, günün çeyrek altın kazanan ve haftanın 10 altın bileziğe sahip olan ismi belli oluyor. Peki,bugün 10 altın bileziği hangi yarışmacı kazandı? 31 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? İşte tüm detaylar...