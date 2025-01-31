HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 31 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta'da final heyecanı doruğa ulaştı! Bugün, haftanın en başarılı gelini 10 altın bileziğin sahibi olurken, bir yarışmacı ise programa veda edecek. Hafta boyunca süren çekişmeli mücadelelerin ardından, izleyiciler büyük finalde hangi yarışmacının kazanacağını ve kimin eleneceğini heyecanla bekliyor. Peki, 31 Ocak Gelinim Mutfakta'da hangi gelin birinci oldu, kim yarışmaya veda etti?