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Giriş Tarihi: 31.01.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:21

HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 31 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde, günlük puan durumu büyük bir merakla takip ediliyor. Gelinler, en yüksek puanı almak için kıyasıya mücadele ederken, kayınvalideler de özenle hazırlanan tabakları değerlendirerek puanlarını veriyor. Puanlamanın tamamlanmasının ardından, günün çeyrek altın kazanan ve haftanın 10 altın bileziğe sahip olan ismi belli oluyor. Peki,bugün 10 altın bileziği hangi yarışmacı kazandı? 31 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? İşte tüm detaylar...

HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 31 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta'da final heyecanı doruğa ulaştı! Bugün, haftanın en başarılı gelini 10 altın bileziğin sahibi olurken, bir yarışmacı ise programa veda edecek. Hafta boyunca süren çekişmeli mücadelelerin ardından, izleyiciler büyük finalde hangi yarışmacının kazanacağını ve kimin eleneceğini heyecanla bekliyor. Peki, 31 Ocak Gelinim Mutfakta'da hangi gelin birinci oldu, kim yarışmaya veda etti?

HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 31 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 31 Ocak tarihli haftanın finalinde çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 31 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

GELİNİM MUTFAKTA 31 OCAK 2025 PUAN DURUMU

Ebru

Işıl

Duygu

Ezgi

HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 31 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfak'ta da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 31 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hata yarışmaya veda eden gelin henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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