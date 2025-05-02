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HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 2 Mayıs 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
14:19
HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 2 Mayıs 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci kim oldu?
TV8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de bu haftanın final günü geldi çattı. Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar büyük ödül 150 bin TL için kıyasıya mücadele etti. Pazartesinden itibaren programı takip eden izleyiciler ise haftanın son gününde "Yemekteyiz kim kazandı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, TV8 ile 2 Mayıs Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL ödülü kim aldı? İşte detaylar.