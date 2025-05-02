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Haberler Yaşam HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 2 Mayıs 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 14:19 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 14:19

HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 2 Mayıs 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci kim oldu?

TV8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de bu haftanın final günü geldi çattı. Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar büyük ödül 150 bin TL için kıyasıya mücadele etti. Pazartesinden itibaren programı takip eden izleyiciler ise haftanın son gününde "Yemekteyiz kim kazandı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, TV8 ile 2 Mayıs Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL ödülü kim aldı? İşte detaylar.

HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 2 Mayıs 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de birinci kim oldu?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8'de ekranlara gelen Yemekteyiz 'de 5 günlük rekabette sona gelindi. Ekran başındaki izleyiciler ve yarışmanın takipçileri "Yemekteyiz kim kazandı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Final günüyle birlikte netleşen haftanın puan tablosu Yemekteyiz birincisini belirleyecek. Peki; Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kazanan isim kim oldu? İşte detaylar.

HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 2 Mayıs 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de birinci kim oldu?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2 Mayıs tarihli bölümünde haftanın finalini gerçekleştiriyor. Hafta boyu en yüksek puanı alarak birinci olan yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Bu haftanın kazanan yarışmacısı henüz belli olmadı. Açıklandığında habere eklenecektir.

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HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 2 Mayıs 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de birinci kim oldu?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Yıldıray

Derya

Bergen

Faruk Can

Dilara

HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 2 Mayıs 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de birinci kim oldu?