HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 2 Mayıs 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de birinci kim oldu?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8'de ekranlara gelen Yemekteyiz 'de 5 günlük rekabette sona gelindi. Ekran başındaki izleyiciler ve yarışmanın takipçileri "Yemekteyiz kim kazandı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Final günüyle birlikte netleşen haftanın puan tablosu Yemekteyiz birincisini belirleyecek. Peki; Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kazanan isim kim oldu? İşte detaylar.