Haberler Yaşam Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Fikret Orman ve Burak Elmas'ın ifadeleri ortaya çıktı! "Yanımda kokain kullandı" iddiası
Giriş Tarihi: 26.03.2026 18:24 Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 19:24

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 14 kişinin adliyedeki ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında Fikret Orman, Burak Elmas, manken Didem Soydan ve Güzide Duran, Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tuğçe Özbudak, Ferhat Aydın ve İsmail Berhan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eski kulüp başkanları Burak Elmas, Fikret Orman, işadamları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı ile manken Didem Soydan'ın ifadeleri ortaya çıktı.

Armağan YILMAZ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının son dalgası kapsamında Narkotik Şube polisi iş, spor ve magazin dünyasından belirlenen 16 kişiden 14'ü gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimlerden çarşamba günü saç ve kan örnekleri alındı.

O İSİMLERE YURT DIŞI YASAĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanırken, iş adamları Kerim sabancı, Hakan Sabancı, Galatasaray eski Başkanı Burak elmas, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, manken Güzide Duran, manken Didem Soydan yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakılırken, Onur Bükçü doğrudan serbest bırakıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında tutuklama talep edilirken, şüphelilerden Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren ve Mustafa Tari sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında ise yurtdışı ve ev hapsi şekilde adli kontrol kararı verildi.

ÜNLÜLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Fikret Orman'a savcılık sorgusunda bir evde düzenlediği iddia edilen parti soruldu. Soruşturma kapsamında A.A. isimli kadının ifadeleri soruldu.

A.A : "Fikret Orman isimli kişi ile Gülşah Rojin Demir aracılığıyla tanıştım. Fikret Orman ile Gülşah Rojin Demir'in Nişantaşı'ndaki evinde buluştuk. Eve gittiğimde Gülşah Rojin Demir, Fikret Orman, Fatma Ergün ve isimlerini hatırlayamadığım iki kız daha vardı. Fikret Orman yanımda kokain maddesi kullandı.

"YÜKSEK DOZDAN BAYILDI"

Fikret Orman kullandığı kokainden Gülşah Rojin Demir de içti. Fikret Orman bu ilişkimizde telefon kullanmamızı yasaklamıştı.(2022 yılı olduğunu düşünüyorum.) Telefon sinyallerimiz ve kişiler arası baz çakışmalarımız incelendiğinde benim beyanım doğru olacaktır.) Bu ilişkimizden sonra Fatma Ergün, Fikret Orman kullandığı uyuşturucu maddeden fazla içtiği için bayıldı.

Buzdolabının önündeki su kolileri tarafında Fatma Ergün'ün bayıldığını gördük. Gülşah Rojin Demiir kendisine müdahalede bulundu. Bu yaşadıklarımız esnasında Fikret Orman'ın cinsel ilişkisi bittiği için evden ayrılmıştı. Hatta bu olaydan sonra Fatma Ergün birkaç gün Gönül'de kaldı"

Fikret Orman ise ifadede geçen isimlerin hiçbiri tanımadığını belirtti. Orman, "Anlatıldığı gibi bir olay kesinlikle yaşanmamıştır" dedi.

'İKİMİZDE SAĞLIKLI YAŞAMA ÖNEM VERMEKTEYİZ'

Soruşturma kapsamında G.C. isimli kişinin ifadesinde "Fikret Orman isimli kişinin uyuşturucu madde kullandığını çevremdeki kadınlardan duyuyordum. Onur Y. isimli kişi, kadınlara söylerdi" şeklindeki beyanı sorulan Orman ifadesinde, "Onur Y. isimli kişinin de kim olduğunu bilmiyorum. Hayatımın hiçbir döneminde böyle bir kişi ile tanışmadım. G.C. İsimli kişinin de kim olduğu konusunda herhangi bir fikrim bulunmamaktadır. Güzide Duran ile 2021 yılı mayıs ayından beri birlikteyiz. Bu zaman zarfında kendisinin de uyuşturucu veya uyarıca madde kullandığını görmedim. Aksine ikimizde sağlıklı yaşama önem vermekteyiz" dedi.

"POLİSLER EVİME GELDİKLERİNDE TELEFON ŞİFRESİNİ KENDİ RIZAM İLE PAYLAŞTIM"

Orman İfadesinde, "Adli Tıp Kurumu'na gerekli testleri verdim. Zira test sonuçları çıktığında bu anlatılan ifadelerin ve olayların hayal ürünü olduğu ortaya çıkacaktır. Hakkımda verilen ifadelerin tamamen hayal ürünü olduğu ve bana bu şekilde itibar suikasti yapıldığını düşünüyorum. Hakkımda beyan veren şahısların kim olduklarını bilmemekle beraber kendi menfaatleri veya başka bir amaçla böyle yalan beyanlarda bulunmuş olabilirler. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Hatta yukarıda da belirtmiş olduğum üzere görmedim ve yanımda da kimse kullanmadı. Ben sağlıklı yaşama önem veririm. sporun içinde de bulundum. Yıllarca başkanlık görevinde de bulundum. Benim Türkiye'de Tekirdağ Çorlu, Bursa, Aksaray, Gemlik, Bodrum, Konya'da üretim tesislerim ve çeşitli işyerlerim mevcuttur. Yine yurtdışında Meksika, İngiltere ve Hindistan'da sanayicilik yaptığımdan dolayı üretim tesislerim ve çeşitli şirketlerim mevcuttur. Bundan dolayı da çok yoğun bir iş hayatım bulunmaktadır. Bundan dolayı da çok fazla seyahat etmekteyim. Örneğin Meksika'da ki iş yerlerime gittim ve pazartesi günü ABD üzerinden Türkiye'ye dönüş yaptım. 2 çocuk babasıyım. Maddi durumum el vermesine rağmen çocuklarımın tüm eğitim hayatını uyuşturucu vs. gibi kötü alışkanlıklara bulaşmamaları için Türkiye'de devam ettirdim. Son olarak da her ikisi de Koç Üniversitesi'nden mezun oldu. 58 yaşındayım. Benim yukarıdaki ifadelerde geçtiği şekilde bir hayatım kesinlikle olmadı. İş hayatı haricinde sadece ailem ile vakit geçiririm. Gözaltına alınma sürecinde polisler evime geldiklerinde kendilerine yardımcı olmak için telefon ve şifresini kendi rızam ile paylaştım. Burada dikkat çekmek istediğim husus benim kimseden saklayacak ahlaka veya hukuka mugayir hiçbir durumumun olmamasıdır" dedi.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Burak Elmas'a sorgusunda tanık D.A'nın ifaleri hatırlatıldı. D.A ifadesinde "Burak Elmas farklı bir kaç kadınla cinsel ilişki yaşadı, beni buraya Derya isimli aracı davet etti parayı herkese nakit bir şekilde dağıttı, uyuşturucu madde kokain kullanıldığını net bir şekilde gördüm.'dedi.

Burak Elmas ifadesinde suçlamaları yalanlayarak, "Ben söz konusu beyanı kesinlikle kabul etmiyorum, uyuşturucu ve fuhuş iddiası asılsızdır. Derya isimli şahsı tanımam. Suçlamayı kabul etmiyorum. İfadeyle ilgili söyleyeceğim bunlardan ibarettir."dedi.

"İFTİRA ATILIYOR"

Hakan Sabancı'ya A.A'nın ifadeleri soruldu. A.A ifadesinde, "Hakan Sabancı iki kez yanımda kokain kullandı, hatta bir keresinde Bebek Otel'de bulunan roofta yanımda uyuşturucu madde kullandığını bizzat gördüm. Kokain kullanırdı. Bebek Otel çalışanlarının bundan haberinin olmamasının imkanı yoktur. Orada bulunan kişilerden de bu gizlenmiyordu." şeklinde konuştu.

İş adamı Hakan Sabancı ise uyuşturucu iddialarını reddederek, "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadım. Sormuş olduğunuz A.A isimli kişi geçmişte bir kez gördüğüm daha sonradan beni takıntı haline getiren hatta hakkında uzaklaştırma kararı aldığım ve bunu ihlal etmesi nedeniyle hapisle tazyik edilen bir kişidir."dedi.

"SUÇLAMALARI REDDEDİYORUM"

İşadamı Kerim Sabancı katıldığı bir partide uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetti. Sabancı savunamasında, "Benim bu partiye katılmamın sebebi ünlü bir Dj'in performans gösterecek olmasıydı. Buraya biz deniz taksi ile gittik. Yaklaşık olarak 2 saat burada kaldım. Herhangibir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım."şeklinde konuştu

"YANLIŞLIKLA ESRAR KULLANDIM"

Didem Soydan ifadesinde şunları söyledi:

"Ben hayatımın hiç bir döneminde uyuşturucu kullanmadım ancak ben pandemiden bu yana doğal sigara tütünü kullanmaya başladım ara ara tütün içerim, yaklaşık 20 gün önce yani 09/03/2026 tarihinde Fransa ülkesine bir defile için gittiğimde defile sonrasında diğer manken arkadaşlara tütünlerinin olup olmadığını sordum, arkadaşlarımdan birisi elindeki sarılı sigarayı bana uzattı ben bundan bir sefer çektim ve bunun tütün olmadığını anladım, bunun üzerine hemen yabancı uyruklu manken arkadaşıma dönerek istediğim şeyin bu olmadığını söyledim, sanırım bu arkadaşımın elindeki şey esrar'dı, ancak ben hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum, bunun dışında herhangi bir uyuşturucu içmişliğim olmamıştır. Dediğim gibi eğer anlattığım olaydaki madde uyuşturucu ise burada bir nefes yanlışlıkla çekmiş oldum"

Didem Soydan aylık gelirinin ise 100 bin TL olduğunu dile getirdi.

