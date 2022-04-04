Hakim konusu ne, oyuncuları kim? ATV’nin iddialı dizisi Hakim oyuncu kadrosunda kim kimdir?

HAKİM KONUSU NE?

Merakla beklenen Hakim dizisi, bu akşam atv'de başlıyor! Dizi; dürüst, adil, vicdanlı ve sevilip sayılan bir hakimin oğlunun, aracıyla çarptığı bir gencin ölümüne neden olmasıyla başlayan olayları anlatıyor.

Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan hakim (Ömer Arif), hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir.

Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

ADALET Mİ VİCDAN MI?

Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu izleyiciye sunacak.

Dizinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor.

Genel koordinatörlüğünü Akın Topuz'un yaptığı Hakim'in yönetmen koltuğuna Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor.

Güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ekrana gelecek olan Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Seda Akman, Eslem Akar, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.