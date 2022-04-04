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Haberler Yaşam Hakim konusu ne, oyuncuları kim? ATV'nin iddialı dizisi Hakim oyuncu kadrosunda kim kimdir?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 18:31 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 18:31

Hakim konusu ne, oyuncuları kim? ATV'nin iddialı dizisi Hakim oyuncu kadrosunda kim kimdir?

Your Honor adlı yapımdan uyarlanan Hakim dizisi bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşuyor. Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan yapımda Ömer Arif'i Erdal Beşikcioğlu, Azem Demirkıran'ı Yurdaer Okur canlandırıyor. İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sosyal medyanın gündeminde dizide yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin, oğlunun suça karışmasının ardından yaşadıklarını ele alacak. Peki Hakim konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? Hakim dizisi kadrosunda kim kimdir?

Hakim konusu ne, oyuncuları kim? ATV’nin iddialı dizisi Hakim oyuncu kadrosunda kim kimdir?

Hakim konusu ve oyuncuları dizi severlerin gündeminde yer alıyor. Bu akşam ATV ekranlarında birinci bölümüyle ekrana gelecek olan dizide Hakimin yaşadığı trajik olaylar işlenecek, adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu izleyiciye sunacak. Yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir yürüten Hakim konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? Hakim dizisi kadrosunda kim kimdir?

Hakim konusu ne, oyuncuları kim? ATV’nin iddialı dizisi Hakim oyuncu kadrosunda kim kimdir?

HAKİM KONUSU NE?

Merakla beklenen Hakim dizisi, bu akşam atv'de başlıyor! Dizi; dürüst, adil, vicdanlı ve sevilip sayılan bir hakimin oğlunun, aracıyla çarptığı bir gencin ölümüne neden olmasıyla başlayan olayları anlatıyor.

Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan hakim (Ömer Arif), hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir.

Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

ADALET Mİ VİCDAN MI?

Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu izleyiciye sunacak.

Dizinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor.

Genel koordinatörlüğünü Akın Topuz'un yaptığı Hakim'in yönetmen koltuğuna Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor.

Güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ekrana gelecek olan Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Seda Akman, Eslem Akar, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.

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Hakim konusu ne, oyuncuları kim? ATV’nin iddialı dizisi Hakim oyuncu kadrosunda kim kimdir?

HAKİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer aldığı Hakim dizisinin çekimleri, İstanbul'un farklı noktalarında yapılıyor. Çekimlerin büyük çoğunluğu Çağlayan ve Beykoz'da yapılırken Beşiktaş, Laleli gibi semtlerde de çekimlerin gerçekleştiği biliniyor.

Hakim konusu ne, oyuncuları kim? ATV’nin iddialı dizisi Hakim oyuncu kadrosunda kim kimdir?

HAKİM OYUNCULARI KİM, KADRODA KİM KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet

Hasibe Eren - Gülbahar

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakim konusu ne, oyuncuları kim? ATV’nin iddialı dizisi Hakim oyuncu kadrosunda kim kimdir?
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