Hakim maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı sonrası hakim maaşları 2022

2022 Ocak Ayı Hakim Maaşı Ne Kadar?

2021 yılı için derece ve diğer unsurlara göre değişmekle beraber ortalama olarak hakim maaşları 11 bin 957 TL olarak belirlenmiştir. En düşük dereceden itibaren kademeli şekilde derece atladıkça hakimlerin aldıkları maaşlarda artmaktadır. Öte yandan idari hakim maaşları da benzer kıstaslara göre belirlenmektedir.

SON DAKİKA | ENFLASYON AÇIKLANDI; ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 olarak şekillendi.

Buna göre kim ne kadar maaş ve zam alacak?

En düşük memur maaşı 4.176,11 TL

SSK 2000 öncesi ssk 3 bin 292 lira 90 kuruş

2000 sonrası 2 bin 041 lira

Bağkur esnaf: 2 bin 948

Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş