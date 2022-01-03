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Haberler Yaşam Hakim maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı sonrası hakim maaşları 2022
Giriş Tarihi: 03.01.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 10:53

Hakim maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı sonrası hakim maaşları 2022

Aralık enflasyon oranı 3 Ocak Pazartesi günü belli oldu. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından hakim maaşları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu kapsamda; binlerce kişi "Hakim maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı sonrası hakim maaşları ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt ararken Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan hakimlerin zamlı maaş oranları bilgisine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Hakim maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı sonrası hakim maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

"Hakim maaşları ne kadar?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından net rakam da belli oldu. Bilindiği üzere; derece ilerledikçe alınan maaş oranları da artmakta olup 2021 yılı için mesleğe yeni başlayan hakim ve savcı maaşları benzer seviyelerde görülmektedir. Peki; Aralık enflasyon oranı sonrası hakim maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte son durum.

Hakim maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı sonrası hakim maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Ocak Ayı Hakim Maaşı Ne Kadar?

2021 yılı için derece ve diğer unsurlara göre değişmekle beraber ortalama olarak hakim maaşları 11 bin 957 TL olarak belirlenmiştir. En düşük dereceden itibaren kademeli şekilde derece atladıkça hakimlerin aldıkları maaşlarda artmaktadır. Öte yandan idari hakim maaşları da benzer kıstaslara göre belirlenmektedir.

SON DAKİKA | ENFLASYON AÇIKLANDI; ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 olarak şekillendi.

Buna göre kim ne kadar maaş ve zam alacak?

En düşük memur maaşı 4.176,11 TL
SSK 2000 öncesi ssk 3 bin 292 lira 90 kuruş
2000 sonrası 2 bin 041 lira
Bağkur esnaf: 2 bin 948
Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş

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Hakim maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı sonrası hakim maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

DİĞER KESİMLERİN GELİRİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI: İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

İŞTE YENİ TABAN AYLIKLAR

Emekli

Emekli sandığı:

Mevcut: 3.275,90 Yeni: 4.176,11

SSK (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 2.624,24 Yeni: 3.292,90

SSK (2000 SONRASI)

Mevcut: 1.626,75 Yeni: 2.041,25

BAĞ-KUR ESNAF:

Mevcut: 2.350,11 Yeni: 2.948,92

BAĞ-KUR TARIM:

Mevcut: 1.867,61 Yeni: 2.343,35

Not: Maaşlara ek ödeme dahildir.

KİM NE KADAR ALACAK?

65 yaş aylığı:

Mevcut: 828,21 Yeni: 1.055,80

Evde bakım desteği:

Mevcut: 1.797,95 Yeni: 2.292,02

Engelli aylığı:

-%40-69

Mevcut: 661,13 Yeni: 842.81

%70 ve üstü:

Mevcut: 991,69 Yeni: 1.264,20.

Hakim maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı sonrası hakim maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
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