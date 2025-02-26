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Haberler Yaşam Hakkari iftar vakti 2025: Hakkari İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 12:38 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 12:45

Hakkari iftar vakti 2025: Hakkari İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Hakkari, orucun ilk açıldığı iller arasında yer alıyor. Yurdun en doğusundaki illerimizden biri olan Hakkari'de sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusu sıklıkla yanıt arıyor. 1 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayında, bu ibadetin farzları kadar oruca başlama ve oruç açma saatleri de önem teşkil ediyor. İşte, 2025 Hakkari İmsakiye ışığında merak edilenlerin yanıtı ile Hakkari iftar vakti.

Hakkari iftar vakti 2025: Hakkari İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Üç ayların sonuncusu, 11 Ayın Sultanı Ramazan ayına 1 Mart'ta kavuşuyoruz. Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, faziletleri saymakla bitmeyen bu kıymetli ayda Müslümanlara farz kılınan oruç ibadetini eda edebilmek için Ramazan İmsakiyesi bizlere rehberlik edecek. Hakkari İmsakiye de bu ilde ikamet eden vatandaşlara yol gösterici olacak. Peki, sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta? İşte 2025 Hakkari iftar vakti

Hakkari iftar vakti 2025: Hakkari İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

HAKKARİ İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:10
İftar Vakti: 18:05

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:08
İftar Vakti: 18:06

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:07
İftar Vakti: 18:07

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:06
İftar Vakti: 18:08

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:04
İftar Vakti: 18:09

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Hakkari iftar vakti 2025: Hakkari İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

HAKKARİ TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Hakkari için ilk teravih vakti 19:19 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

  • 1 Mart 2025 Cumartesi

    • Yatsı Namazı: 19:20
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından kılınacaktır.

  • 2 Mart 2025 Pazar

    • Yatsı Namazı: 19:21
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından kılınacaktır.

  • 3 Mart 2025 Pazartesi

    • Yatsı Namazı: 19:22
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından kılınacaktır.

  • 4 Mart 2025 Salı

    • Yatsı Namazı: 19:23
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından kılınacaktır.

  • 5 Mart 2025 Çarşamba

    • Yatsı Namazı: 19:24
    • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından kılınacaktır.

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Hakkari iftar vakti 2025: Hakkari İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORUÇ KİMLERE FARZDIR?
İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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