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Hakkari iftar vakti 2025: Hakkari İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
12:45
Hakkari iftar vakti 2025: Hakkari İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Hakkari, orucun ilk açıldığı iller arasında yer alıyor. Yurdun en doğusundaki illerimizden biri olan Hakkari'de sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusu sıklıkla yanıt arıyor. 1 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayında, bu ibadetin farzları kadar oruca başlama ve oruç açma saatleri de önem teşkil ediyor. İşte, 2025 Hakkari İmsakiye ışığında merak edilenlerin yanıtı ile Hakkari iftar vakti.