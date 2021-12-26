Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi? Aleyna Tilki’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar yaşı ve mesleği ne?

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

Heavenly dDF' isimli şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş adamıdır. Otel, mimar ofisi ve restorant işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

Geçtiğimiz hafta gizemli bir erkek arkadaşıyla birlikte objektiflere yakalanan Aleyna Tilki, soruları yanıtsız bırakmıştı. Şarkıcının arkadaşı ise, 'Çekmesinler yoksa polis çağırırım!' diyerek, tehditler savurmuştu.