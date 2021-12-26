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Haberler Yaşam Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi? Aleyna Tilki’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar yaşı ve mesleği ne?
Giriş Tarihi: 26.12.2021 08:51 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 08:54

Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi? Aleyna Tilki’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar yaşı ve mesleği ne?

Magazin gündemini sarsan Aleyna Tilki ve Haldun Demirhisar'ın sevgili olduğu iddiası sonrası gözler ünlü popçuyla duyulan isme dair detaylara çevrildi. Daha önce Serenay Sarıkaya ile de anılan kişinin, evli ve iki çocuk babası olduğu bilinirken "Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İkili önceki gün baş başa yemek yerken görüntülenmiş ancak bu durum karşısında genç popçu gazetecilere tepki göstermişti. Peki, Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi? İşte tüm detaylar...

Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi? Aleyna Tilki’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar yaşı ve mesleği ne?

Haldun Demirhisar yaşı, mesleği gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Geçtiğimiz gün ünlü popçu Aleyna Tilki ile magazincilerin objektifine yansıyan Haldun Demirhisar, iddiaları yalanlar nitelikte açıklamalarda bulunurken öte yandan şahısla ilgili araştırmalar ise devam ediyor. Peki, Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi? İşte detaylar...

Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi? Aleyna Tilki’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar yaşı ve mesleği ne?

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

Heavenly dDF' isimli şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş adamıdır. Otel, mimar ofisi ve restorant işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

Geçtiğimiz hafta gizemli bir erkek arkadaşıyla birlikte objektiflere yakalanan Aleyna Tilki, soruları yanıtsız bırakmıştı. Şarkıcının arkadaşı ise, 'Çekmesinler yoksa polis çağırırım!' diyerek, tehditler savurmuştu.

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Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi? Aleyna Tilki’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar yaşı ve mesleği ne?

HALDUN DEMİRHİSAR'IN ADI SERENAY SARIKAYA İLE DE ANILMIŞTI

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sarıkaya, çıkan iddiaların ardından, "Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları" kınıyorum" demişti.

DEMİRHİSAR'DAN TİLKİ AÇIKLAMASI!

Aleyna Tilki'nin çocuğunun arkadaşı olduğunu belirten Demirhisar, şunları söyledi: "Her yan yana geleni sevgili yapmayın. Yani sanat için gençlerle çocuğumla 5 yıldır arkadaş olan, benim de arkadaşım Aleyna ile birçok sanat projesi, onun kariyeri gibi birçok konu konuşuyoruz. Bizim böyle sevgili olduğumuza dair haberler yapıldığı zaman Türkiye'nin sanat çıtası aşağıya çekiliyor. Türkiye'nin sanat çıtasını hep beraber yukarıya çıkaralım."

Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi? Aleyna Tilki’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar yaşı ve mesleği ne?

ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİ AÇIKLAMADA BULUNDU!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir programda konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunarak aşk iddialarını yalanladı:

"Haldun Bey kızımın 4 yıllık arkadaşı. Resimler yaparak atölyesinde kafasını dağıtır"

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