Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi? Aleyna Tilki’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar yaşı ve mesleği ne?

Magazin gündemini sarsan Aleyna Tilki ve Haldun Demirhisar'ın sevgili olduğu iddiası sonrası gözler ünlü popçuyla duyulan isme dair detaylara çevrildi. Daha önce Serenay Sarıkaya ile de anılan kişinin, evli ve iki çocuk babası olduğu bilinirken "Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İkili önceki gün baş başa yemek yerken görüntülenmiş ancak bu durum karşısında genç popçu gazetecilere tepki göstermişti. Peki, Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi? İşte tüm detaylar...