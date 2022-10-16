Haberler Yaşam Halen ehliyet ve kimliğini yenilememiş olanlar dikkat! Ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih nedir, ne zamana kadar yenilenmesi gerekiyor, randevu nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 16.10.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 14:27

Halen ehliyet ve kimliğini yenilememiş olanlar dikkat! Ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih nedir, ne zamana kadar yenilenmesi gerekiyor, randevu nasıl alınır?

Halen ehliyet ve kimliğini yenilememiş olanlar dikkat! Dijitalleşme süreci kapsamında yenilenmesi gereken eski tip sürücü belgeleri ve nüfus cüzdanlarına veda ediliyor. Yeni sürücü belgeleri ve kimlikler çip ve dijital imza ile daha güvenli hale getirilirken ehliyet ve kimlik yenilemede son gün geçtiği takdirde idari para cezasını beraberinde getirecek. Bu noktada "2022 Ehliyet ve kimlik yenileme son tarih nedir, ne zamana kadar yenilenmesi gerekiyor, randevu nasıl alınır?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte 2022 kimlik ve ehliyet yenileme son tarih ve sürücü belgesi yenileme hakkında tüm detaylar…