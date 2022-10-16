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Haberler Yaşam Halen ehliyet ve kimliğini yenilememiş olanlar dikkat! Ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih nedir, ne zamana kadar yenilenmesi gerekiyor, randevu nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 16.10.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 14:27

Halen ehliyet ve kimliğini yenilememiş olanlar dikkat! Ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih nedir, ne zamana kadar yenilenmesi gerekiyor, randevu nasıl alınır?

Halen ehliyet ve kimliğini yenilememiş olanlar dikkat! Dijitalleşme süreci kapsamında yenilenmesi gereken eski tip sürücü belgeleri ve nüfus cüzdanlarına veda ediliyor. Yeni sürücü belgeleri ve kimlikler çip ve dijital imza ile daha güvenli hale getirilirken ehliyet ve kimlik yenilemede son gün geçtiği takdirde idari para cezasını beraberinde getirecek. Bu noktada "2022 Ehliyet ve kimlik yenileme son tarih nedir, ne zamana kadar yenilenmesi gerekiyor, randevu nasıl alınır?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte 2022 kimlik ve ehliyet yenileme son tarih ve sürücü belgesi yenileme hakkında tüm detaylar…

Halen ehliyet ve kimliğini yenilememiş olanlar dikkat! Ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih nedir, ne zamana kadar yenilenmesi gerekiyor, randevu nasıl alınır?

Milyonları ilgilendiren ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih yaklaştı. Bu süre içinde vatandaşlar randevu aldıktan sonra nüfus müdürlüklerine giderek sürücü belgelerini ve kimliklerini yenileyebiliyor. Aksi halde eski belge kullananlara para cezası uygulanacak. Peki; Ehliyet ve kimlik yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet ve kimlik yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları ile ilgili sürece dair tüm bilgiler…

Halen ehliyet ve kimliğini yenilememiş olanlar dikkat! Ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih nedir, ne zamana kadar yenilenmesi gerekiyor, randevu nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. 83.6 milyon nüfuslu Türkiye'de 4 yılda son açıklanan verilere göre, 66 milyon kişinin TC kimlik kartı değişti. Yani 66 milyon vatandaş çipli kimliğe geçti.

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Halen ehliyet ve kimliğini yenilememiş olanlar dikkat! Ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih nedir, ne zamana kadar yenilenmesi gerekiyor, randevu nasıl alınır?

Araç ehliyet belgesi sahibi 31 milyonu aşkın vatandaştan da 17 milyonu yeni tip sürücü belgesine geçti. Yeni tip sürücü belgesinin alınması için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Yani yaklaşık ehliyet değişikliği yapmayan 14 milyon vatandaş için ehliyet değişikliğinde son tarih 2022 yılının aralık ayı.

Halen ehliyet ve kimliğini yenilememiş olanlar dikkat! Ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih nedir, ne zamana kadar yenilenmesi gerekiyor, randevu nasıl alınır?

Öte yandan yeni kimlik kartlarının kullanım alanlarında genişlemeler meydana geliyor. Yeni kimlik kartları ehliyetle birlikte kullanılabiliyordu yani ehliyet yeni kimlik kartına entegre edilebiliyordu.

Halen ehliyet ve kimliğini yenilememiş olanlar dikkat! Ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih nedir, ne zamana kadar yenilenmesi gerekiyor, randevu nasıl alınır?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı program sonrası yaptığı konuşmada yeni kimlik kartlarının artık kredi kartı gibi kullanılabileceğini duyurmuştu.

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