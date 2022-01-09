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Haberler Yaşam Halide Edip Adıvar kimdir, hangi akıma mensup? Halide Edip Adıvar hayatı, eserleri, kitapları ve edebi kişiliği
Giriş Tarihi: 09.01.2022 00:14 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 00:15

Halide Edip Adıvar kimdir, hangi akıma mensup? Halide Edip Adıvar hayatı, eserleri, kitapları ve edebi kişiliği

Türk edebiyatının en usta kalemlerinden Halide Edip Adıvar ölüm yıl dönümü münasebetiyle anılıyor. Kendisiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler, Halide Edip Adıvar kimdir, hangi akıma mensup sorularına yanıt arıyor. Hatip, yazar, siyasetçi, akademisyen, gazeteci, öğretmen gibi pek çok unvanı 80 yıllık ömrüne sığdıran büyük edebiyatçı, hem Kurtuluş Savaşı'nda fiilen bulunmuş hem de edebiyat alanında çığır açan işlere imza atmıştır. İşte, Halide Edip Adıvar hayatı, eserleri, kitapları ve edebi kişiliği hakkında merak edilenlerin yanıtı…

Halide Edip Adıvar kimdir, hangi akıma mensup? Halide Edip Adıvar hayatı, eserleri, kitapları ve edebi kişiliği

Edebiyatımızın ilk kadın yazarlarından biri olan Halide Edib Adıvar, edebiyatseverler tarafından Halide Edip Adıvar kimdir, hangi akıma mensup sorularıyla araştırılıyor. Cephede "Halide Onbaşı" olarak da bilinen yazar, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının en çok eser veren yazarları arasına adını yazdırdı. Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Handan, Daha Çıkan Kurt, Ateşten Gömlek gibi sayısız önemli eseri bulunan usta kalem vefatının yıl dönümünde mercek altına alınıyor. İşte Halide Edip Adıvar hayatı, eserleri, kitapları ve edebi kişiliği hakkında detaylar…

Halide Edip Adıvar kimdir, hangi akıma mensup? Halide Edip Adıvar hayatı, eserleri, kitapları ve edebi kişiliği

HALİDE EDİP ADIVAR KİMDİR?

Halide Edib Adıvar (d. 1882 veya 1884 - 9 Ocak 1964), Türk yazar, siyasetçi, akademisyen, öğretmen. Halide Onbaşı olarak da bilinir.

Halide Edib, 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş usta bir hatiptir. Kurtuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Kemal'in yanında görev yapmış bir sivil olmasına rağmen rütbe alarak savaş kahramanı sayılmıştır. Savaş yıllarında Anadolu Ajansı'nın kurulmasında rol alarak gazetecilik de yapmıştır.

II. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte yazarlığa başlayan Halide Edib; yazdığı yirmi bir roman, dört hikâye kitabı, iki tiyatro eseri ve çeşitli incelemeleriyle Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemleri Türk edebiyatının en çok eser veren yazarlarındandır. Sinekli Bakkal adlı romanı, en bilinen eseridir. Eserlerinde kadının eğitilmesine ve toplum içindeki konumuna özellikle yer vermiş, yazıları ile kadın hakları savunuculuğu yapmıştır. Birçok kitabı sinemaya ve televizyon dizilerine uyarlanmıştır.

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Halide Edip Adıvar kimdir, hangi akıma mensup? Halide Edip Adıvar hayatı, eserleri, kitapları ve edebi kişiliği

1926 yılından itibaren yurt dışında yaşadığı 14 sene boyunca verdiği konferanslar ve İngilizce olarak kaleme aldığı eserler sayesinde zamanının dış ülkelerde en çok tanınan Türk yazarı olmuştur.

İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat profesörü olan Halide Edib, İngiliz Filoloji Kürsüsü Başkanlığı yapmış bir akademisyen; 1950'de girdiği TBMM'de ise milletvekilliği yapmış bir siyasetçidir. I. TBMM hükûmetinde sağlık bakanı olan Adnan Adıvar'ın eşidir.

Halide Edip Adıvar kimdir, hangi akıma mensup? Halide Edip Adıvar hayatı, eserleri, kitapları ve edebi kişiliği

HALİDE EDİP ADIVAR EDEBİ KİŞİLİĞİ VE SANATI

Hemen her eserinde anlatı türünü benimseyen Halide Edib Adıvar, en çok Ateşten Gömlek (1922), Vurun Kahpeye (1923-1924) ve Sinekli Bakkal (1936) adlı romanlarıyla tanınır ve Cumhuriyet dönemi edebiyatında gerçekçi roman geleneğinin öncülerinden biri olarak kabul edilir.

Eserleri genellikle içerik bakımından üç grupta incelenmiştir: Kadın meselelerini ele alan ve eğitilmiş kadının toplumdaki yerini arayan eserleri, Millî Mücadele dönemini anlatan eserleri ve şahsiyetleri, içinde bulundukları geniş toplumla birlikte ele alan romanları.

Halide Edip Adıvar kimdir, hangi akıma mensup? Halide Edip Adıvar hayatı, eserleri, kitapları ve edebi kişiliği

İngiliz romanı geleneklerine uygun yapıtlarında Türk toplumunun geçirdiği evrimi, bu evrim sürecindeki çatışmaları, kendi deneyim ve gözlemlerine dayanarak sergilemiştir. Olaylar ve kişiler çoğunlukla birbirinin devamı özelliği taşıdığı için ırmak roman olarak nitelendirilebilir. Kadın psikolojisini derinliğine işlediği romanlarında, ideal kadın tipleri yaratmaya çalışan Halide Edib, romanlarını sade bir dil ve üslupla kaleme almıştır. Eserlerinde romantizm ve realizm akımlarının etkisi görülür.

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