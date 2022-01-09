Halide Edip Adıvar kimdir, hangi akıma mensup? Halide Edip Adıvar hayatı, eserleri, kitapları ve edebi kişiliği

Türk edebiyatının en usta kalemlerinden Halide Edip Adıvar ölüm yıl dönümü münasebetiyle anılıyor. Kendisiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler, Halide Edip Adıvar kimdir, hangi akıma mensup sorularına yanıt arıyor. Hatip, yazar, siyasetçi, akademisyen, gazeteci, öğretmen gibi pek çok unvanı 80 yıllık ömrüne sığdıran büyük edebiyatçı, hem Kurtuluş Savaşı'nda fiilen bulunmuş hem de edebiyat alanında çığır açan işlere imza atmıştır. İşte, Halide Edip Adıvar hayatı, eserleri, kitapları ve edebi kişiliği hakkında merak edilenlerin yanıtı…