Halis Serbest kimdir? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yaşında, öldü mü, yaşıyor mu, hapiste mi? Gençliği ve Hayatı

HALİS SERBEST KİMDİR?

Ünlü arabesk şarkıcısı Bergen işi için gittiği Adana'da, Halis Serbest ile tanıştı. İkili kısa süre içinde aşk yaşamaya başladı ve 1982 yılında evlendi. Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen'e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyledi ve Bergen bu isteği kabul etti.