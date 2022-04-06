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Haberler Yaşam Halis Serbest kimdir? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yaşında, öldü mü, yaşıyor mu, hapiste mi? Gençliği ve Hayatı
Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:38

Halis Serbest kimdir? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yaşında, öldü mü, yaşıyor mu, hapiste mi? Gençliği ve Hayatı

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolde ünlü arabesk şarkıcısını canlandırdığı "Bergen" filmi, ünlü ismin katili Halis Serbest'i de tekrar gündeme getirdi. Gişede müthiş bir başarı yakalayan filmin ardından Serbest, kişilik haklarına saldırı nedeniyle yapım şirketine dava açtı. Dava haberleriyle yeniden gündeme gelen Serbest için "Halis Serbest kimdir, kaç yaşında, Bergen ile yaş farkı nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Bergen'in katili Halis Serbest kimdir, aslen nereli, hapiste mi? İşte Halis Serbest gençliği ve hayatı...

Halis Serbest kimdir? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yaşında, öldü mü, yaşıyor mu, hapiste mi? Gençliği ve Hayatı

Gişede yakaladığı başarıyla haftalarca adından söz ettiren "Bergen" filmi büyük ses getirdi. Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Bergen'in katili Halis Serbest'in ismine filmde yer verilmedi ancak katilin kim olduğu tüm Türkiye tarafından biliniyor. Filmin ardından kişilik haklarına saldırı sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası açan Serbest gündemde. Filmi izleyenler "Halis Serbest kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Bergen'in katili Halis Serbest kimdir, hapiste mi? İşte cevaplar…

Halis Serbest kimdir? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yaşında, öldü mü, yaşıyor mu, hapiste mi? Gençliği ve Hayatı

HALİS SERBEST KİMDİR?

Ünlü arabesk şarkıcısı Bergen işi için gittiği Adana'da, Halis Serbest ile tanıştı. İkili kısa süre içinde aşk yaşamaya başladı ve 1982 yılında evlendi. Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen'e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyledi ve Bergen bu isteği kabul etti.

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Halis Serbest kimdir? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yaşında, öldü mü, yaşıyor mu, hapiste mi? Gençliği ve Hayatı

Ancak Bergen, yeniden sahnelere dönmek istedi ve bu isteğin ardından Halis Serbest, Bergen'den boşanmak istediğini belirtti.

Bergen'in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir'de sahne aldığı esnada, eşi Halis Serbest'in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı bu olay sonucunda iki gözünü kaybetti.

Halis Serbest kimdir? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yaşında, öldü mü, yaşıyor mu, hapiste mi? Gençliği ve Hayatı

Vücudunun büyük bir bölümü zarar gören Bergen'in sol gözü, daha sonra görme yetisini yeniden kazandı.

Halis Serbest, bu olayın ardından iki ay boyunca firari olarak yaşadı ve daha sonra yakalanarak cezaevine girdi.

Halis Serbest kimdir? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yaşında, öldü mü, yaşıyor mu, hapiste mi? Gençliği ve Hayatı

Bergen 1895 yılında tedavi olarak yeniden sahnelere dönerken, albümün tanıtım turnesi için gittiği Adana Pozantı'da 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak, 30 yaşında öldürüldü.

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