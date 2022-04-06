Halis Serbest kimdir? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yaşında, öldü mü, yaşıyor mu, hapiste mi? Gençliği ve Hayatı

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolde ünlü arabesk şarkıcısını canlandırdığı "Bergen" filmi, ünlü ismin katili Halis Serbest'i de tekrar gündeme getirdi. Gişede müthiş bir başarı yakalayan filmin ardından Serbest, kişilik haklarına saldırı nedeniyle yapım şirketine dava açtı. Dava haberleriyle yeniden gündeme gelen Serbest için "Halis Serbest kimdir, kaç yaşında, Bergen ile yaş farkı nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Bergen'in katili Halis Serbest kimdir, aslen nereli, hapiste mi? İşte Halis Serbest gençliği ve hayatı...