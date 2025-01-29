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HALKA ARZ TAKVİMİ 30 Ocak-7 Şubat 2025 | SPK'dan 2 şirkete daha onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek
Giriş Tarihi: 29.01.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
16:16
HALKA ARZ TAKVİMİ 30 Ocak-7 Şubat 2025 | SPK'dan 2 şirkete daha onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin halka arz başvurusuna onay verirken 3 şirket talep toplamaya devam ediyor. Borsa yatırımcıları, güncel halka arz takvimini merakla takip ederken, 30 Ocak-7 Şubat tarihlerine yönelik plan netleşti. Son dönemde birçok firma halka açılırken yatırımcıların talep toplama aşamalarına ilgisi giderek artıyor. Destek Finans Faktoring, Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş., Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. için talep toplama süreci devam ederken Enda Enerji Holding A.Ş. ve Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş. talep toplama tarihleri belli oldu. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?