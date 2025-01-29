HALKA ARZ TAKVİMİ 30 Ocak-7 Şubat 2025 | SPK’dan 2 şirkete daha onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek

ENDA ENERJİ HOLDİNG HALKA ARZ OLUYOR!

Enda Enerji Holding A.Ş.., halka arz işlemi gerçekleştiriyor. Şirket, 1,7 milyar TL değerinde bir halka arz büyüklüğü ile 100 milyon lot hisse senedini yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor. Elde edilecek fonların yaklaşık %40-50'lik kısmı, bağlı ortaklıklar bünyesindeki yatırımlar için kullanılacak. Talep toplama tarihleri ise 5-6-7 Şubat olarak belirlendi.