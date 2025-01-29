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Haberler Yaşam HALKA ARZ TAKVİMİ 30 Ocak-7 Şubat 2025 | SPK'dan 2 şirkete daha onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek
Giriş Tarihi: 29.01.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:16

HALKA ARZ TAKVİMİ 30 Ocak-7 Şubat 2025 | SPK'dan 2 şirkete daha onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin halka arz başvurusuna onay verirken 3 şirket talep toplamaya devam ediyor. Borsa yatırımcıları, güncel halka arz takvimini merakla takip ederken, 30 Ocak-7 Şubat tarihlerine yönelik plan netleşti. Son dönemde birçok firma halka açılırken yatırımcıların talep toplama aşamalarına ilgisi giderek artıyor. Destek Finans Faktoring, Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş., Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. için talep toplama süreci devam ederken Enda Enerji Holding A.Ş. ve Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş. talep toplama tarihleri belli oldu. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

HALKA ARZ TAKVİMİ 30 Ocak-7 Şubat 2025 | SPK’dan 2 şirkete daha onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek

30 Ocak-7 Şubat halka arz takvimi açıklandı. SPK tarafından halka açılması onaylanan şirketlerden üçü talep toplarken ikisi de talep toplamaya devam ederken Enda Enerji Holding A.Ş. ve Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş. halka açılan şirketlerden oldu. Peki, bu hafta hangi şirket halka arz olacak? İşte 30 Ocak-7 Şubat halka arz takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ 30 Ocak-7 Şubat 2025 | SPK’dan 2 şirkete daha onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek

HALKA ARZ TAKVİMİ BELLİ OLDU!
Yeni haftayla bilrikte 3 yeni şirket halka açılıyor. İşte bu şirketler:
Destek Finans Faktoring A.Ş. 29-30-31 Ocak
Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş 27-28-29 Ocak
Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. 28-29-30 Ocak
Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş. 3-4-5 Şubat
Enda Enerji Holding A.Ş 5-6-7 Şubat

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HALKA ARZ TAKVİMİ 30 Ocak-7 Şubat 2025 | SPK’dan 2 şirkete daha onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI, HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK? (27-31 OCAK)
Borsa İstanbul, bu hafta üç büyük şirketin halka arz süreçlerine ev sahipliği yapacak. Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş., Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. ve Destek Finans Faktoring A.Ş. yatırımcıların talebine sunulacak. Halka arzlarda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak ve şirketlerin hisselerinin halka arz sonrası Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor.

HALKA ARZ TAKVİMİ 30 Ocak-7 Şubat 2025 | SPK’dan 2 şirkete daha onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ HALKA ARZ OLUYOR
Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.,halka arz sürecine giriyor. Şirket, 24 milyon lotluk hisse senedini yatırımcılarla buluşturacak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Talep toplama tarihleri ise 3-4-5 Şubat olarak belirlendi.

HALKA ARZ TAKVİMİ 30 Ocak-7 Şubat 2025 | SPK’dan 2 şirkete daha onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek

ENDA ENERJİ HOLDİNG HALKA ARZ OLUYOR!
Enda Enerji Holding A.Ş.., halka arz işlemi gerçekleştiriyor. Şirket, 1,7 milyar TL değerinde bir halka arz büyüklüğü ile 100 milyon lot hisse senedini yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor. Elde edilecek fonların yaklaşık %40-50'lik kısmı, bağlı ortaklıklar bünyesindeki yatırımlar için kullanılacak. Talep toplama tarihleri ise 5-6-7 Şubat olarak belirlendi.

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