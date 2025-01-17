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HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 3 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
15:15
HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 3 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?
Ocak ayı, yatırımcılar için oldukça yoğun bir halka arz takvimi sunuyor. Üç yeni şirket daha halka arz sürecine girerken, bir firma borsada işlem görmeye başladı ve bir diğer firma ise hala yatırımcılarından talep toplamaya devam ediyor. Halka arz takvimindeki bu hareketlilik, yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. İşte, Ocak 2025 halka arz takvimi ile ilgili son gelişmeler...