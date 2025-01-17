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Haberler Yaşam HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 3 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 15:15

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 3 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

Ocak ayı, yatırımcılar için oldukça yoğun bir halka arz takvimi sunuyor. Üç yeni şirket daha halka arz sürecine girerken, bir firma borsada işlem görmeye başladı ve bir diğer firma ise hala yatırımcılarından talep toplamaya devam ediyor. Halka arz takvimindeki bu hareketlilik, yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. İşte, Ocak 2025 halka arz takvimi ile ilgili son gelişmeler...

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 3 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu, Mopaş Marketçilik, Destek Finans Faktoring ve Dünya Varlık Yönetim'in halka arzına onay verdi. Diğer taraftan, Gülermak Ağır Sanayi halka arzını başarıyla gerçekleştirdi ve işlem görmeye başladı. Akfen İnşaat ise hâlâ talep toplama sürecine devam ediyor. İşte Ocak 2025 itibarıyla halka arz takviminde yaşanan son gelişmeler haberin devamında...

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 3 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ OLUYOR

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz işlemi gerçekleştiriyor. Şirket, 2 milyar TL değerinde bir halka arz büyüklüğü ile 57 milyon 330 bin lot hisse senedini yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor. Elde edilecek fonların yaklaşık %40-45'lik kısmı, yeni mağaza açılışlarına ve yatırımlarına yönlendirilecek.

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HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 3 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

DESTEK FİNANS FAKTORING HALKA ARZ OLACAK!
Destek Finans Faktoring A.Ş., halka arzını gerçekleştiriyor. Şirket, Borsa İstanbul'da 'DSTKF' kodu ile işlem görmeye başlayacak. Halka arzda toplam 80 milyon 333 bin 333 lot pay satışa sunulacak. Yatırımcıların ilgisini çeken şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Hisse başına fiyat ise 46,98 TL olarak açıklandı.

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 3 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ OLACAK!
Dünya Varlık Yönetim A.Ş., halka arz sürecine giriyor. Şirket, 65 milyon 200 bin lotluk hisse senedini yatırımcılarla buluşturacak ve 'DNYVA' kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Talep toplama tarihleri ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 3 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI!

Firma, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla borsada işlem görmeye başladı. Toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtımı gerçekleştirilmiş olup, her bir yatırımcıya 3375 TL değerinde 27 lot verildi. Firmanın halka arzına 595 bin 287 yatırımcı katılım gösterdi.

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