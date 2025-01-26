HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 5 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ HALKA ARZ OLUYOR!

Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş., halka arz işlemi gerçekleştiriyor. Şirket, 898 milyon TL değerinde bir halka arz büyüklüğü ile 150 milyon 50 bin lot hisse senedini yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor. Elde edilecek fonların yaklaşık %55'lik kısmı, finansal borçların ödenmesi için kullanılacak.