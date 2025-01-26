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Haberler Yaşam HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 5 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 14:48 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:50

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 5 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

Ocak ayının bitmesine sayılı gün kala halka arz takvimindeki hareketlilik devam ediyor. Beş yeni şirket halka arz sürecine adım atarken, bir firma borsada işlem görmeye başlamaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra, bir başka şirket ise yatırımcılardan talep toplamaya devam ediyor. Yatırımcılar tarafından merakla takip edilen bu hareketlilik ile ilgili ayrıntılar arama motorlarında hız kazandı. İşte, 2025 Ocak ayında gerçekleştirilecek halka arzlar ile ilgili son gelişmeler...

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 5 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu, Seranit Granit Seramik Sanayi, Destek Finans Faktoring, Birleşim Grup Enerji Yatırımları ve Vişne Madencilik Üretim Sanayi'nin halka arzına onay verdi. Öte yandan, Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi halka arzını başarıyla gerçekleştirdi ve işlem görmek için gün sayıyor. İşte Ocak 2025 itibarıyla halka arz takviminde yaşanan son gelişmeler haberin devamında...

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 5 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ HALKA ARZ OLUYOR!

Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş., halka arz işlemi gerçekleştiriyor. Şirket, 898 milyon TL değerinde bir halka arz büyüklüğü ile 150 milyon 50 bin lot hisse senedini yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor. Elde edilecek fonların yaklaşık %55'lik kısmı, finansal borçların ödenmesi için kullanılacak.

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HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 5 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI HALKA ARZ OLUYOR

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş., halka arz sürecine giriyor. Şirket, 1.4 milyar TL değerinde bir halka arz büyüklüğü ile 115 milyon 500 bin lot hisse senedini yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor. Elde edilecek fonların yaklaşık %35-45'lik kısmı, finansal yapının güçlendirilmesi için kullanılacak.

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 5 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

DESTEK FİNANS FAKTORİNG HALKA ARZ OLACAK!
Destek Finans Faktoring A.Ş., halka arz sürecine giriyor. Şirket, 83 milyon 333 bin lotluk hisse senedini yatırımcılarla buluşturacak ve 'DSTKF' kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Talep toplama tarihleri ise 29-30-31 Ocak olarak belirlendi.

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 5 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

ENDA ENERJİ HOLDİNG HALKA ARZ OLUYOR!

Enda Enerji Holding A.Ş.., halka arz işlemi gerçekleştiriyor. Şirket, 1,7 milyar TL değerinde bir halka arz büyüklüğü ile 100 milyon lot hisse senedini yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor. Elde edilecek fonların yaklaşık %40-50'lik kısmı, bağlı ortaklıklar bünyesindeki yatırımlar için kullanılacak.

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