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HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 5 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
14:50
HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025: 5 şirket halka açılıyor! Hangi firmalar halka arz olacak, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?
Ocak ayının bitmesine sayılı gün kala halka arz takvimindeki hareketlilik devam ediyor. Beş yeni şirket halka arz sürecine adım atarken, bir firma borsada işlem görmeye başlamaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra, bir başka şirket ise yatırımcılardan talep toplamaya devam ediyor. Yatırımcılar tarafından merakla takip edilen bu hareketlilik ile ilgili ayrıntılar arama motorlarında hız kazandı. İşte, 2025 Ocak ayında gerçekleştirilecek halka arzlar ile ilgili son gelişmeler...