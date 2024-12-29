Haberler
Yaşam
HALKA ARZ TAKVİMİ | Ocak 2025 hangi firmalar halka arz olacak? Egeyapı Avrupa GYO, Gülermak Ağır Sanayi...
Giriş Tarihi: 29.12.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
19:51
Ocak 2025'te gerçekleşecek halka arzlar yatırımcıların dikkatini çekiyor. Egeyapı Avrupa GYO ve Gülermak Ağır Sanayi, borsada işlem görmeye başlayacak firmalar arasında yer alıyor. Gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren bu firmaların halka arzları, yatırımcılara yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor. Egeyapı Avrupa GYO, gayrimenkul projeleriyle, Gülermak Ağır Sanayi ise büyük inşaat projelerindeki deneyimiyle dikkat çekiyor. Peki, Ocak 2025 hangi firmalar halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, halka arz takvimi...