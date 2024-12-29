Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam HALKA ARZ TAKVİMİ | Ocak 2025 hangi firmalar halka arz olacak? Egeyapı Avrupa GYO, Gülermak Ağır Sanayi...
Giriş Tarihi: 29.12.2024 19:51 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 19:51

HALKA ARZ TAKVİMİ | Ocak 2025 hangi firmalar halka arz olacak? Egeyapı Avrupa GYO, Gülermak Ağır Sanayi...

Ocak 2025'te gerçekleşecek halka arzlar yatırımcıların dikkatini çekiyor. Egeyapı Avrupa GYO ve Gülermak Ağır Sanayi, borsada işlem görmeye başlayacak firmalar arasında yer alıyor. Gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren bu firmaların halka arzları, yatırımcılara yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor. Egeyapı Avrupa GYO, gayrimenkul projeleriyle, Gülermak Ağır Sanayi ise büyük inşaat projelerindeki deneyimiyle dikkat çekiyor. Peki, Ocak 2025 hangi firmalar halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, halka arz takvimi...

HALKA ARZ TAKVİMİ | Ocak 2025 hangi firmalar halka arz olacak? Egeyapı Avrupa GYO, Gülermak Ağır Sanayi...

Ocak 2025'te halka arz edilecek firmalar arasında Egeyapı Avrupa GYO ve Gülermak Ağır Sanayi öne çıkıyor. Bu halka arzların, Ocak ayında borsa yatırımcıları için önemli bir fırsat oluşturması bekleniyor. Peki, bu ay hangi firmalar halka arz olacak, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? İşte, Ocak 2025 halka arz takvimi...

HALKA ARZ TAKVİMİ | Ocak 2025 hangi firmalar halka arz olacak? Egeyapı Avrupa GYO, Gülermak Ağır Sanayi...

HALKA ARZ TAKVİMİ | OCAK 2025

  • Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
  • (EGEGY) Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HALKA ARZ TAKVİMİ | Ocak 2025 hangi firmalar halka arz olacak? Egeyapı Avrupa GYO, Gülermak Ağır Sanayi...

ARMADA GIDA TİCARET TALEP TOPLAMA SÜRECİNİ BİTİRDİ

Hisse başı 40 TL olan Armada Gıda Ticaret Sanayi, 25-26-27 Aralık tarihlerinde talep topladı. Toplamda 45 milyon 830 bin lot dağıtacak firma; 2.19 milyar TL büyüklüğe sahip ve halka arzdan elde ettiği fonun en büyük kısmını, işletme sermayesi için kullanacak.

HALKA ARZ TAKVİMİ | Ocak 2025 hangi firmalar halka arz olacak? Egeyapı Avrupa GYO, Gülermak Ağır Sanayi...

EGEYAPI AVRUPA GYO HALKA ARZ OLUYOR

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 6-7-8 Ocak 2025 tarihinde halka arz oluyor.

61 milyon 200 lot dağıtacak firma, 918 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip ve elde edeceği fonun yüzde 45'lik kısmını Modernyaka projesinin finansmanı için kullanacak.

HALKA ARZ TAKVİMİ | Ocak 2025 hangi firmalar halka arz olacak? Egeyapı Avrupa GYO, Gülermak Ağır Sanayi...

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HALKA ARZ OLUYOR

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, 4.8 milyar TL büyüklük ile halka arz oluyor.

Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtımı yapacak.

Halka arzdan elde edeceği fonun en büyük kısmını ise makine ve ekipman alımı için yapacak.

Yatırımcıların merak ettiği diğer detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.

SON DAKİKA