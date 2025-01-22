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HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | SPK'dan 3 şirkete onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
15:31
HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | SPK'dan 3 şirkete onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek?
SPK, 3 şirketin halka arz başvurusuna onay verdi. Borsa yatırımcıları ise halka arz takvimi araştırıyor. 22-26 Ocak tarihlerini kapsayan halka arz takvimi netleşti. Son dönemde çok sayıda şirket halka arz için başvuru yaparken, yatırımcıların talep toplama süreçlerine olan ilgisi de oldukça yüksek. Destek Finans Faktoring,Dünya Varlık Yönetim ve Mopaş Marketçilik Gıda San. talep topluyor. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?