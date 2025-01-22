HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | SPK’dan 3 şirkete onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek?

MOPAŞ MARKETÇİLİK

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz işlemi gerçekleştiriyor. Şirket, 2 milyar TL değerinde bir halka arz büyüklüğü ile 57 milyon 330 bin lot hisse senedini yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor. Elde edilecek fonların yaklaşık %40-45'lik kısmı, yeni mağaza açılışlarına ve yatırımlarına yönlendirilecek.