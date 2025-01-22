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Haberler Yaşam HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | SPK'dan 3 şirkete onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:31 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:31

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | SPK'dan 3 şirkete onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek?

SPK, 3 şirketin halka arz başvurusuna onay verdi. Borsa yatırımcıları ise halka arz takvimi araştırıyor. 22-26 Ocak tarihlerini kapsayan halka arz takvimi netleşti. Son dönemde çok sayıda şirket halka arz için başvuru yaparken, yatırımcıların talep toplama süreçlerine olan ilgisi de oldukça yüksek. Destek Finans Faktoring,Dünya Varlık Yönetim ve Mopaş Marketçilik Gıda San. talep topluyor. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | SPK’dan 3 şirkete onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek?

22-26 Ocak halka arz takvimi yatırımcıların gündeminde. SPK tarafından halka açılması onaylana şirketlerden ikisi talep toplarken bir tanesi de talep toplamaya hazırlanıyor. Destek Finans Faktoring,Dünya Varlık Yönetim ve Mopaş Marketçilik Gıda San. Halka açılan şirketlerden oldu. Peki, bu hafta hangi şirket halka arz olacak? İşte 22-26 Ocak halka arz takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | SPK’dan 3 şirkete onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek?

HALKA ARZ TAKVİMİ BELLİ OLDU
Yeni haftayla bilrikte 3 yeni şirket halka açılıyor. İşte bu şirketler:
Dünya Varlık Yönetim A.Ş. 22-23-24 Ocak
Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. 21-22-23 Ocak
Destek Finans Faktoring A.Ş. 29-30-31 Ocak

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HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | SPK’dan 3 şirkete onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek?

DÜNYA VARLIK YÖNETİM
Dünya Varlık Yönetim A.Ş., halka arz sürecine giriyor. Şirket, 65 milyon 200 bin lotluk hisse senedini yatırımcılarla buluşturacak ve 'DNYVA' kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Talep toplama tarihleri 22-3-24 Ocak olarak belirlendi.

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | SPK’dan 3 şirkete onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek?

MOPAŞ MARKETÇİLİK
Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz işlemi gerçekleştiriyor. Şirket, 2 milyar TL değerinde bir halka arz büyüklüğü ile 57 milyon 330 bin lot hisse senedini yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor. Elde edilecek fonların yaklaşık %40-45'lik kısmı, yeni mağaza açılışlarına ve yatırımlarına yönlendirilecek.

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | SPK’dan 3 şirkete onay çıktı! Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek?

DESTEK FİNANS FAKTORING
Destek Finans Faktoring A.Ş., halka arzını gerçekleştiriyor. Şirket, Borsa İstanbul'da 'DSTKF' kodu ile işlem görmeye başlayacak. Halka arzda toplam 80 milyon 333 bin 333 lot pay satışa sunulacak. Yatırımcıların ilgisini çeken şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Hisse başına fiyat ise 46,98 TL olarak açıklandı.

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