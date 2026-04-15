Haberler Yaşam Halkbank personel alımı sınavı ne zaman, başvuru şartları neler? 2026 Halkbank personel alımı son durum
Giriş Tarihi: 15.04.2026 15:51

Halkbank tarafından yürütülen 700 kişilik personel alımı süreci devam ediyor. Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi kadrolarını kapsayan alım ilanında başvuruların açık olduğu bildirildi. 24 Mart itibarıyla erişime açılan başvuru ekranı üzerinden adaylar işlemlerini sürdürebiliyor.

Halkbank, kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni personel alımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılacak alımlarda adayların eğitim seviyesi ve yaş kriterleri belirleyici unsurlar arasında öne çıkıyor. Başvuru sürecinde, Bankacılık Kanunu kapsamında bankacılık sektöründe çalışmasına herhangi bir engel bulunmayan adayların değerlendirmeye alınacağı belirtildi. İşte detaylar...

HALKBANK'TAN 700 KİŞİLİK İSTİHDAM HAMLESİ

Halkbank, kadrosunu güçlendirmek amacıyla toplam 700 yeni personel alımı gerçekleştirecek. Yapılacak alımlarda farklı pozisyonlar için istihdam sağlanacak. Buna göre 45 Müfettiş Yardımcısı, 25 İç Kontrolör Yardımcısı, 250 Uzman Yardımcısı ve 380 Servis Görevlisi bankada görev yapacak.

HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri : 24 Mart 2026 – 12 Nisan 2026

Sınav Tarihi : 26 Nisan 2026

SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş sınavı yazılı aşaması, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 14.00'te Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Malatya, Samsun, Trabzon olmak üzere 11 il ve 12 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Adaylar başvuru sırasında sınava girmek istediği merkez seçimini yapabilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 20 Nisan 2026 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin https://ais.anadolu.edu.tr internet sitesinden alabilecek.

