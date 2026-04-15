Halkbank personel alımı sınavı ne zaman, başvuru şartları neler? 2026 Halkbank personel alımı son durum

HALKBANK'TAN 700 KİŞİLİK İSTİHDAM HAMLESİ

Halkbank, kadrosunu güçlendirmek amacıyla toplam 700 yeni personel alımı gerçekleştirecek. Yapılacak alımlarda farklı pozisyonlar için istihdam sağlanacak. Buna göre 45 Müfettiş Yardımcısı, 25 İç Kontrolör Yardımcısı, 250 Uzman Yardımcısı ve 380 Servis Görevlisi bankada görev yapacak.