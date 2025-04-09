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Haberler Yaşam Hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer cinayetinde kan donduran detaylar: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:41

Hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer cinayetinde kan donduran detaylar: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Şişli'de bir daireye giren maskeli saldırganlar hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer'e kurşun yağdırdı. 4 cinayet şüphelisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Sorgularında kan donduran olayın detaylarını anlatan canilerin, yeni görüntüleri de ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu cinayette dikkat çeken 'yarım saat' detayı!

Yunus Emre KAVAK
Hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer cinayetinde kan donduran detaylar: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Olay 7 Nisan günü sabaha karşı Kuştepe Mahallesi Yavru Kuş Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, 2 kişinin kanlar içerisinde yerde olduğunu gördü. Sağlık ekibinin kontrollerinde Gültekin Gezer (23) ve hamile olduğu belirlenen Kader Küçükcoşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer cinayetinde kan donduran detaylar: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Yapılan incelemede Gezer'in vücudundan 9 mermi çıkarılırken, Küçükcoşkun'un sırtına isabet eden 1 mermi ile öldürüldüğü tespit edildi. Olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

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Hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer cinayetinde kan donduran detaylar: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Şüphelileri takibe alan ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.S. aracılığı ile yurtdışına kaçmaya çalıştıklarını belirledi. Cinayetin 4 şüphelisi ve göçmen kaçakçılığı şüphelisi M.S., Edirne'de yakalanarak gözaltına alındı.

Hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer cinayetinde kan donduran detaylar: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

BAKAN YERLİKAYA'DAN 'GEREĞİ YAPILDI' MESAJI

Şüphelilerin yakalanmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği yapıldı' başlığıyla bir mesaj paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul Şişli'de öldürülen hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in cinayet şüphelileri yakalandı. Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda; 6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli'de Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun'un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheli yakalandı. A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüpheliler gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.Şüphelilerden, M.S. isimli şüpheli ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; suçluların hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer cinayetinde kan donduran detaylar: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

CİNAYETTEN YARIM SAAT ÖNCE...

Edirne'de İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin, olaydan yarım saat kadar önce yaşadıkları apartın merdivenlerinde Gültekin Gezer ile tartıştıkları öğrenildi. Bir süre sonra Gültekin Gezer'in dairesine giden şüphelilerin kapı açılır açılmaz ateş etmeye başladıkları, olayı görerek kaçmaya çalışan Kader Küçükcoşkun'un ise yanlışlıkla sırtından vurulduğunu söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.