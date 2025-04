Hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer cinayetinde kan donduran detaylar: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

BAKAN YERLİKAYA'DAN 'GEREĞİ YAPILDI' MESAJI

Şüphelilerin yakalanmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği yapıldı' başlığıyla bir mesaj paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul Şişli'de öldürülen hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in cinayet şüphelileri yakalandı. Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda; 6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli'de Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun'un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheli yakalandı. A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüpheliler gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.Şüphelilerden, M.S. isimli şüpheli ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; suçluların hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.