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Hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer cinayetinde kan donduran detaylar: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
10:41
Hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer cinayetinde kan donduran detaylar: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
İstanbul Şişli'de bir daireye giren maskeli saldırganlar hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer'e kurşun yağdırdı. 4 cinayet şüphelisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Sorgularında kan donduran olayın detaylarını anlatan canilerin, yeni görüntüleri de ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu cinayette dikkat çeken 'yarım saat' detayı!