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Haberler Yaşam Hamileler oruç tutabilir mi? Gebeyken ve emzirirken oruç tutulur mu?
Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:40

Hamileler oruç tutabilir mi? Gebeyken ve emzirirken oruç tutulur mu?

Yaklaşan ramazan ayı ile birlikte aklımıza birçok soru takılıyor. Özellikle hamilelerin oruç ile ilgili soruları vardır. Hamileler oruç tutabilir mi, dediğimizde bebeğin sağlığı ile ilgili doğrudan etkili olduğunu görürüz. Emzirirken oruç tutulur mu, sorusu ile de sıkça karşılaşırız. Süt miktarı veya bebeğin gelişimi açısından emzirirken oruç tutmanın bir sakıncası yoktur. Fakat siz vücudunuzda, açlığın, halsizlik, sersemlik gibi bulgularını hissederseniz, tutmamanız sizin açınızdan daha doğru olur.

Hamileler oruç tutabilir mi? Gebeyken ve emzirirken oruç tutulur mu?

Ramazan ayının gelmesi ile oruç ile aklımıza takılan sorulardan biri de "Hamileler oruç tutabilir mi" sorusudur. Hamilelik döneminde bebeğin beslenmesi annenin beslenmesi ile doğrudan alakalıdır. Hamileler oruç tutar mı sorusuna bebeğin sağlığı için doktorlar oruç tutmayı önermez yanıtını veririz. Emzirirken oruç tutulur mu, dediğimizde bebek için veya beslenmesi için bir sıkıntı olmaz ama anneden oluşacak olumsuz etkilerden dolayı tutulmaması gerektiğini söyleyebiliriz.

Hamileler oruç tutabilir mi? Gebeyken ve emzirirken oruç tutulur mu?

HAMİLELER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Hamilelikte oruç tutmak bebeğin sağlığını etkileyebileceği için tavsiye edilmez. Bu sebeple hamileyken oruç tutamadığınız için kendinizi sorumlu hissetmeyiniz. Anne ve bebeğin sağlığı öncelikli olduğu için dinler de hamilelikte oruç tutmak konusunda bir zorunluluk belirtmez. Hamilelikte ramazan orucu ile ilgili hamilelik, bebeğin gelişmekte olduğu hassas bir dönemdir. Bu sebeple annenin uzun süreli açlık yaşaması tavsiye edilmez. Susuz kalmak da bebeğin sağlığını etkileyebilecek bir durumdur. Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için ihtiyaç duyduğu besinleri almanız önemlidir. Hamilelikte günlük olarak tüketilmesi gereken bazı besin kaynakları bulunur. Bunlar anne ve bebeğin sağlığını etkileyebilirler.

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Hamileler oruç tutabilir mi? Gebeyken ve emzirirken oruç tutulur mu?

Hamilelikte oruç tutulduğun da doğabilecek sıkıntılar şu şekildedir:

  • İlk trimester yani hamileliğin ilk 3 ayında oruç tutan annelerin bebeklerinde düşük ağırlıklı doğum riskinin yaklaşık 1,5 kat olabildiği,
  • Doğumu takip eden 1 ila 5 dakika arasında bebeğin sağlığını ölçen bir test yapılır. Hamileyken oruç tutanlar ve tutmayanların yeni doğan bebeklerin test sonuçlarının birbirinden farklı olmadığı,
  • Özellikle yaz aylarında oruç tutmanın anne adayının yeterli miktarda sıvı almasını engelleyebileceği ve bebeği çevreleyen amniyotik sıvının da bundan etkilenebileceği ve
  • Bebeğin akademik becerileri ve bilişsel zekâsı üzerinde etkileri olabileceği de belirtilmektedir.

GEBEYKEN VE EMZİRİRKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Emzirme döneminde, ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bir bebekle, 1 yaş ve daha sonrası, ek gıda da alıp sadece akşamları, ya da gün içinde emzirilen bebek için doğal olarak durum farklıdır. Yani bebeğin yaşı da önemlidir. Emzirme döneminde oruç tutmak, süt yapımı devam edeceği için, bebeğe zarar vermez. Aldığınız kalorinin oruç sırasında azalması, süt miktarını etkilemez. Bu durumda vücut, kısıtlanmış kaloriyi, kendini dinlenmeye alarak, enerji kullanımını dengelemeye çalışır. 24 saate kadar açlık, sütün miktarını veya beslenme değerini değiştirmez. Ama siz vücudunuzda, açlığın, halsizlik, sersemlik gibi bulgularını hissederseniz, tutmamanız sizin açınızdan daha doğru olacaktır. Dayanabiliyorsanız, süt miktarı veya besin değeri açısından bir değişiklik olmayacağı için, bebeğiniz etkilenmez.

Hamileler oruç tutabilir mi? Gebeyken ve emzirirken oruç tutulur mu?

Yapılan çalışmalarda, ramazan döneminde oruçlu olan annelerin, bebeklerinde, kilo ve büyüme hızında bir değişiklik görülmemiştir. Bebeğiniz zaten sizin değişebilecek beslenmenize çok önceden hazırlıklıdır. Genel olarak, emzirme döneminde, çok az gıda alıp, kilo veren annelerde de sütün yağ içeriği değişmekte ama miktarı etkilenmemektedir. Gerekli yağı, annedeki depolardan çekerek, süt yapımı, normal miktarda devam ettirilir. Annenin emzirme döneminde, oruçluyken kötü hissettiğindeki belirtileri, hamilelik dönemindekiyle aynıdır ve anne dayanamıyorsa yani halsizlik gibi bu belirtileri yaşıyorsa, tutmayıp, kaza etmesi daha uygun olacaktır. Bazı çalışmalarda, çinko magnezyum, kalsiyum gibi elementlerin anne sütündeki miktarı az bulunduğu için, bu açık, iftar-sahur arası kapatılmaya çalışılmalı ve bunlardan zengin gıdalar tüketilmelidir.

DİYANETE GÖRE HAMİLELER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).

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