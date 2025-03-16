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Haberler Yaşam Hamilelik dokunulmazlığı 14. çocukta son buldu: 36 yaşında 13 çocuk doğurdu: 472 yıl ertelenmiş cezası var
Giriş Tarihi: 16.03.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:47

Hamilelik dokunulmazlığı 14. çocukta son buldu: 36 yaşında 13 çocuk doğurdu: 472 yıl ertelenmiş cezası var

İstanbul Bayrampaşa'da iki ayrı eve giren hırsızlar evde değerli ne varsa alıp kaçtı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin onlarca suçtan kaydı olan iki kadın 36 yaşındaki Ceylan Çiçek ve arkadaşı 18 yaşındaki Belkız Ura olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yapılan operasyon sırasında camdan atlayıp kaçmaya çalışan Ceylan Çiçek'in hamile olduğu öğrenildi. 14. çocuğuna hamile olduğu belirlenen Çiçek'in hamileliği cezaevinden kurtulmak için kullandığı tespit edildi.

Yunus Emre KAVAK
Hamilelik dokunulmazlığı 14. çocukta son buldu: 36 yaşında 13 çocuk doğurdu: 472 yıl ertelenmiş cezası var

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bir ev 16 Ocak günü iki hırsız tarafından soyuldu. Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, iki kadın hırsızın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hamilelik dokunulmazlığı 14. çocukta son buldu: 36 yaşında 13 çocuk doğurdu: 472 yıl ertelenmiş cezası var

Yapılan incelemelerde hırsızların izlediği rota adım adım takip edildi. Polis, 51 farklı işyeri, toplu taşıma ve MOBESE kamerasını izleyerek şüphelilerin hareketlerini tek tek inceledi.

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Hamilelik dokunulmazlığı 14. çocukta son buldu: 36 yaşında 13 çocuk doğurdu: 472 yıl ertelenmiş cezası var

Hırsızların, olay sonrası hızla kaçtığı, otobüse bindiği ve farklı noktalarda izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

Hamilelik dokunulmazlığı 14. çocukta son buldu: 36 yaşında 13 çocuk doğurdu: 472 yıl ertelenmiş cezası var

BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDI

Hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (18) olduğu tespit edildi.

Hamilelik dokunulmazlığı 14. çocukta son buldu: 36 yaşında 13 çocuk doğurdu: 472 yıl ertelenmiş cezası var

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde kaldığı belirlenen Çiçek, 22 Şubat'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.