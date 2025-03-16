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Hamilelik dokunulmazlığı 14. çocukta son buldu: 36 yaşında 13 çocuk doğurdu: 472 yıl ertelenmiş cezası var
Giriş Tarihi: 16.03.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
11:47
Hamilelik dokunulmazlığı 14. çocukta son buldu: 36 yaşında 13 çocuk doğurdu: 472 yıl ertelenmiş cezası var
İstanbul Bayrampaşa'da iki ayrı eve giren hırsızlar evde değerli ne varsa alıp kaçtı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin onlarca suçtan kaydı olan iki kadın 36 yaşındaki Ceylan Çiçek ve arkadaşı 18 yaşındaki Belkız Ura olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yapılan operasyon sırasında camdan atlayıp kaçmaya çalışan Ceylan Çiçek'in hamile olduğu öğrenildi. 14. çocuğuna hamile olduğu belirlenen Çiçek'in hamileliği cezaevinden kurtulmak için kullandığı tespit edildi.