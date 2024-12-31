Hande Soral kimdir? Hande Soral nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

HANDE SORAL DİZİ VE FİLMLERİ

Diriliş Ertuğrul (İlbilge) (TV Dizisi)

İsimsizler (Handan) (TV Dizisi)

Tahin Pekmez (TV Filmi)

Evlat Kokusu (Zeynep Gündoğan) (TV Dizisi)

Kalbim Yangın Yeri (Leyla Günsoy) (TV Dizisi)

Biz Size Döneriz (Lale) (Sinema Filmi)

Yılanların Öcü (1. ve 2. sezon) (Fatma) (TV Dizisi)

Birleşen Gönüller (Genç Cennet) (Sinema Filmi)

Çalıkuşu (Azelya) (TV Dizisi)

Fatih (Gevher) (TV Dizisi)

Gizli Oturum (Kısa Film)

Böyle Bitmesin (1. ve 2. sezon) (Nilay) (TV Dizisi)

Budala (Seslendirme) (TV Dizisi)

Alev Alev (Ümran) (TV Dizisi)

Bir Günah Gibi (Figen) (TV Dizisi)

Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)

Küçük Kadınlar (1., 2. ve 3. sezon) (Armağan Gezici)

Komedi Dükkanı (2. Sezon) (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)