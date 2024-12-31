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Hande Soral kimdir? Hande Soral nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
17:28
Hande Soral kimdir? Hande Soral nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi
Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yılbaşı özel programları arasında "Lingo" yarışması da yer alacak. Programın konuklarından biri olan ünlü oyuncu Hande Soral, izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. "Küçük Kadınlar", "Yılanların Öcü" ve "Bir Zamanlar Çukurova" gibi projelerdeki başarılı performanslarıyla tanınan Hande Soral'ın kariyeri ve özel hayatı gündemde. Peki, Hande Soral kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?