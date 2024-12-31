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Haberler Yaşam Hande Soral kimdir? Hande Soral nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:28 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:28

Hande Soral kimdir? Hande Soral nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yılbaşı özel programları arasında "Lingo" yarışması da yer alacak. Programın konuklarından biri olan ünlü oyuncu Hande Soral, izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. "Küçük Kadınlar", "Yılanların Öcü" ve "Bir Zamanlar Çukurova" gibi projelerdeki başarılı performanslarıyla tanınan Hande Soral'ın kariyeri ve özel hayatı gündemde. Peki, Hande Soral kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?

Hande Soral kimdir? Hande Soral nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

Televizyon dünyasında sergilediği başarılı oyunculukla adından sıkça söz ettiren Hande Soral, bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan "Lingo" programına konuk olacak. Yılbaşı akşamı televizyon karşısına geçen izleyiciler, Hande Soral hakkında kimdir, nereli,kaç yaşında gibi soruları araştırmaya başladı. İşte, ünlü oyuncunun hayatı ve merak edilen tüm detaylar...

Hande Soral kimdir? Hande Soral nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı.

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Hande Soral kimdir? Hande Soral nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Çalıkuşu" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterini canlandırmıştır.

Hande Soral kimdir? Hande Soral nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.

Hande Soral kimdir? Hande Soral nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

HANDE SORAL DİZİ VE FİLMLERİ
Diriliş Ertuğrul (İlbilge) (TV Dizisi)
İsimsizler (Handan) (TV Dizisi)
Tahin Pekmez (TV Filmi)
Evlat Kokusu (Zeynep Gündoğan) (TV Dizisi)
Kalbim Yangın Yeri (Leyla Günsoy) (TV Dizisi)
Biz Size Döneriz (Lale) (Sinema Filmi)
Yılanların Öcü (1. ve 2. sezon) (Fatma) (TV Dizisi)
Birleşen Gönüller (Genç Cennet) (Sinema Filmi)
Çalıkuşu (Azelya) (TV Dizisi)
Fatih (Gevher) (TV Dizisi)
Gizli Oturum (Kısa Film)
Böyle Bitmesin (1. ve 2. sezon) (Nilay) (TV Dizisi)
Budala (Seslendirme) (TV Dizisi)
Alev Alev (Ümran) (TV Dizisi)
Bir Günah Gibi (Figen) (TV Dizisi)
Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)
Küçük Kadınlar (1., 2. ve 3. sezon) (Armağan Gezici)
Komedi Dükkanı (2. Sezon) (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

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