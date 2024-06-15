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Hangi hayvanlar kurban edilebilir, hangileri olmaz? Diyanet ile kurban edilecek hayvanların özellikleri
Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
11:53
Hangi hayvanlar kurban edilebilir, hangileri olmaz? Diyanet ile kurban edilecek hayvanların özellikleri
Bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olan bayramda kurbanlık arayışında olan vatandaşlar "Hangi hayvanlar kurban edilir?" sorusu için araştırmalara başladı. İslami usullere göre ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar hangi hayvanların kurban edilip edilemeyeceğini öğrenmek için Diyanet kaynaklarına başvuruyor. Peki, Hangi hayvanlar kurbanlık olur, hangileri olmaz? Diyanete göre Kurban edilecek hayvanların yaşları ve nitelikleri...