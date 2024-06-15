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Haberler Yaşam Hangi hayvanlar kurban edilebilir, hangileri olmaz? Diyanet ile kurban edilecek hayvanların özellikleri
Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 11:53

Hangi hayvanlar kurban edilebilir, hangileri olmaz? Diyanet ile kurban edilecek hayvanların özellikleri

Bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olan bayramda kurbanlık arayışında olan vatandaşlar "Hangi hayvanlar kurban edilir?" sorusu için araştırmalara başladı. İslami usullere göre ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar hangi hayvanların kurban edilip edilemeyeceğini öğrenmek için Diyanet kaynaklarına başvuruyor. Peki, Hangi hayvanlar kurbanlık olur, hangileri olmaz? Diyanete göre Kurban edilecek hayvanların yaşları ve nitelikleri...

Hangi hayvanlar kurban edilebilir, hangileri olmaz? Diyanet ile kurban edilecek hayvanların özellikleri

Kurban Bayramı için araştırmalar hız kazandı. Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün boyunca kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar bu konuda oldukça hassas hareket ediyor. Kurbanlık arayışında olan vatandaşlar "Hangi hayvanlar kurbanlık olmaz?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hangi hayvanlar kurban edilir, hangileri kurban olmaz? İşte Diyanet ile kurban edilecek hayvanlar listesi ve bu hayvanların taşıması gereken kriterler…

Hangi hayvanlar kurban edilebilir, hangileri olmaz? Diyanet ile kurban edilecek hayvanların özellikleri

HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR?
Kurban edilmeleri câiz olan hayvanlar; koyun, keçi, sığır, manda ve devedir.

Bir yaşını bitirip iki yaşına girmiş koyun ve keçi, iki yaşını bitirip üç yaşına girmiş sığır ve manda, beş yaşını tamamlayıp altı yaşına girmiş olan deve, kurban olur. Ancak kuzu büyük olup, bir senelik koyundan fark olunamazsa ve altı ayı tamamlamışsa kurban olur. Kurban, vahşî (yabânî) olmamalıdır.

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Hangi hayvanlar kurban edilebilir, hangileri olmaz? Diyanet ile kurban edilecek hayvanların özellikleri

Bir sığır, bir manda veya bir deve, en çok yedi kişi için kurban olur. Yani yedi kişi müşterek olarak bir sığırı veya deveyi kurban edebilirler. Ortaklar, yedi kişiden az, tek veya çift olabilir.

Bir koyun veya bir keçi, yalnız bir kişi için kurban olur. Bir kimse, arzu ederse iki koyun da kurban edebilir. Zira, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, her sene iki koç kurban ederdi. Vedâ Haccı'nda yüz deve kurban ettiler.

Ortakların inek, öküz, deve veya manda kurban ederken, kurbanı hep birlikte almaları veyahut içlerinden birine vekâlet vermeleri müstehâbdır.

Bütün ortakların Müslüman olmaları, kurbanda ibadete, sevap ve fedâ-yı nefse (kendilerinden bedel olmasına) niyet etmeleri, hisselerinin müsâvî (denk) olması şarttır. Bir ortağın hissesi, kurbanın bütün bedelinin 1/7'sinden az olmamalıdır.

Hangi hayvanlar kurban edilebilir, hangileri olmaz? Diyanet ile kurban edilecek hayvanların özellikleri

HANGİ HAYVANLAR KURBAN OLMAZ?
Bir veya iki gözü kör, çok zayıf, kesileceği yere gitmeye kudreti olmayan, yani hiç yürüyemeyen hayvanları kurban etmek câiz olmaz.

Koyun veya keçinin bir memesi; sığır ve devenin iki memesi kopmuş veya kurumuş olsa, kurban edilmesi câiz olmaz. Ancak yavrusunu emzirebilirse câiz olur.

Dişsiz hayvanı kurban etmek câiz değildir. Eğer dişlerinin çoğu var ise kerâhetle câizdir. Lâkin dişsiz hayvan, dişli hayvan gibi yayılıp karnını doyurur ise câiz olur.

Hangi hayvanlar kurban edilebilir, hangileri olmaz? Diyanet ile kurban edilecek hayvanların özellikleri

Kuyruğu kesilmiş veya doğuştan kuyruğu olmayan hayvan, kurban olmaz.

Deli hayvan, karnını doyuramazsa kurban etmek câiz olmaz.

Ölmek üzere olan hayvanı kurban etmek câiz olmaz.

Kulağının biri, dibinden kesilen yahut doğduğunda bir kulağı olmayan veya boynuzlarından biri veya ikisi kökünden kırılmış olan veya burnu kesik olan hayvanı kurban etmek câiz olmaz.

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