Hangi okula yerleştim? MEB LGS 2024 tercih sonuçları ile hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?

Hangi okula yerleştim sorusuna yanıt arayan öğrenciler e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden lise bilgilerini ve nakil işlemlerini kontrol ediyor. LGS tercih sonuçlarının erişime açılması ardından binlerce 8.sınıf öğrencisi hangi liseyi kazandığını öğrenmek için 'Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?' sorusunu arama motorlarına yöneltiyor. Peki; hangi liseye gideceğim? İşte e-Okul öğrenci girişi...