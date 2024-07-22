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Hangi okula yerleştim? MEB LGS 2024 tercih sonuçları ile hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
08:30
Hangi okula yerleştim? MEB LGS 2024 tercih sonuçları ile hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?
LGS tercih sonuçları 22 Temmuz itibarıyla erişime açılıyor. Adrese dayalı sistem ve sınav puanları ile yerleştirme işlemleri gerçekleştirilen öğrenciler 'hangi okula yerleştim, nereden öğrenirim' sorularına yanıt arıyor. meb.gov.tr üzerinden sonuçlarına erişecek öğrenciler e-okul giriş ekranı üzerinden de lise bilgilerini sorguluyor. İşte 'hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim, hangi liseyi kazandım?' sorularının yanıtı...