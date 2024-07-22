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Haberler Yaşam Hangi okula yerleştim? MEB LGS 2024 tercih sonuçları ile hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 08:30

Hangi okula yerleştim? MEB LGS 2024 tercih sonuçları ile hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?

LGS tercih sonuçları 22 Temmuz itibarıyla erişime açılıyor. Adrese dayalı sistem ve sınav puanları ile yerleştirme işlemleri gerçekleştirilen öğrenciler 'hangi okula yerleştim, nereden öğrenirim' sorularına yanıt arıyor. meb.gov.tr üzerinden sonuçlarına erişecek öğrenciler e-okul giriş ekranı üzerinden de lise bilgilerini sorguluyor. İşte 'hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim, hangi liseyi kazandım?' sorularının yanıtı...

Hangi okula yerleştim? MEB LGS 2024 tercih sonuçları ile hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?

Hangi okula yerleştim sorusuna yanıt arayan öğrenciler e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden lise bilgilerini ve nakil işlemlerini kontrol ediyor. LGS tercih sonuçlarının erişime açılması ardından binlerce 8.sınıf öğrencisi hangi liseyi kazandığını öğrenmek için 'Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?' sorusunu arama motorlarına yöneltiyor. Peki; hangi liseye gideceğim? İşte e-Okul öğrenci girişi...

Hangi okula yerleştim? MEB LGS 2024 tercih sonuçları ile hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) yerleştirme adımında. 17 Temmuz günü son bulan lise tercihleri ardından LGS tercih sonuçları adaylar ile 22 Temmuz Pazartesi günü buluşuyor.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Hangi okula yerleştim? MEB LGS 2024 tercih sonuçları ile hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?

HANGİ LİSEYE GİTTİĞİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

meb.gov.tr adresinden yerleştirme sonuçlarını görüntüleyerek lise bilgisine ulaşılabiliyor. "Hangi okula yerleştim?" sorusuna yanıt arayanlar e-okul öğrenci girişi üzerinden de lise ve nakil bilgilerine ulaşılabilecek.

Hangi okula yerleştim? MEB LGS 2024 tercih sonuçları ile hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?

E OKUL VBS ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine gidin.

Ardından karşınıza çıkan ekranda sizden öğrenci TC numarası ve okul numarası girmeniz istenecektir.

İstenen bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğiniz takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Hangi okula yerleştim? MEB LGS 2024 tercih sonuçları ile hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

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