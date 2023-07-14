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Haberler Yaşam Hangi Türk boyuna mensupsun? İşte Türklerin soy ağacı listesi ve il il dağılımları
Giriş Tarihi: 14.07.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 09:58

Hangi Türk boyuna mensupsun? İşte Türklerin soy ağacı listesi ve il il dağılımları

Tarih boyunca coğrafi konumumuzda pek çok Türk devleti yaşadı. Osmanlı, Göktürk, Selçuklu gibi büyük Türk devletleri, imparatorluk seviyesine ulaştı. Bugün ise yaşadığımız Anadolu coğrafyasında Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yerleşen Türk boyları hakkında detaylı çalışmalar mevcut. Öte yandan, bugün bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yerleşen Türk boyları hakkında detaylı bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. İl il vatandaşların hangi boylara mensup olduğu sık sık merak ediliyor. Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte Türklerin soy ağacı listesi ve il il dağılımları...

Hangi Türk boyuna mensupsun? İşte Türklerin soy ağacı listesi ve il il dağılımları

"Hangi il hangi Türk boyuna mensup?" sorusuna yanıt arayanların sayısı bir hayli fazla... Türkler tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir. Yapılan çalışma sonucunda boy boy farklı illere dağılan Türk boylarının il il detaylı listesi çıktı. Peki hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı:

Hangi Türk boyuna mensupsun? İşte Türklerin soy ağacı listesi ve il il dağılımları

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

Öncelikle geçmişten günümüze belli başlı Türk devletleri hangileri?

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı Dağları ve çevresinde kabileler halinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Diğer kabilelerle zaman zaman savaşlara da giren Hunlar, güçlü olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğunu kurdular.

Türkiye Cumhuriyeti'nde 84.5 milyonluk nüfus 81 il içinde dağılmış durumda. Türkler tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir.

Peki hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı:

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Hangi Türk boyuna mensupsun? İşte Türklerin soy ağacı listesi ve il il dağılımları

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 58 yılında Çiçi Yabgu ve Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunlarını; Çiçi Yabgu, Doğu Hunlarını Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) yönetti.

Hangi Türk boyuna mensupsun? İşte Türklerin soy ağacı listesi ve il il dağılımları

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Avrupa'da hükümdarlık süren en önemli Türk devletleri arasında Avrupa Hun İmparatorluğu gelmektedir. Aynı zamanda pek çok önemli savaş ve hükümdara şahitlik etmiş olan bu büyük imparatorluk, Türk tarihi için oldukça önemlidir.

Hangi Türk boyuna mensupsun? İşte Türklerin soy ağacı listesi ve il il dağılımları

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılması üzerine, Hunların büyük bir kısmı Volga ırmağı üzerinden Batı'ya doğru göç ederken, bir bölümü de Güneye doğru inmiştir. Güneye inen Hunlar daha sonraları Ak Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.

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