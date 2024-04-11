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Hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il dağılımı
Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
10:12
Hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il dağılımı
Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda konargöçer olarak da adlandırılan göçebe bir yaşam tarzı süren Türk boyları ile ilgil yapılan detaylı araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Böylece "Soyağacı sorgulamasına göre hangi Türk boyuna mansupsunuz?" sorusu yanıt buldu. İşte Türk boylarının il il dağılımı...