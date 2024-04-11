Hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte Türklerin soy ağacının il il dağılımı

Türk boyları ile ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Böylece "Hangi şehir hangi Türk boyundan geliyor?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Peki siz hangi Türk boyundan geldiğinizi merak ediyor musunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı ve haberin detayları...