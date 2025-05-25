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Haberler Yaşam Hangi Türk boyundansın? İşte il il Türk boylarının dağılımı! Bu şehirlerde doğanlar...
Giriş Tarihi: 25.05.2025 21:46 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 21:52

Hangi Türk boyundansın? İşte il il Türk boylarının dağılımı! Bu şehirlerde doğanlar...

Türkler, dünya tarihine damgasını vurmuş ve Osmanlı Devleti, Selçuklu Devleti, Türkiye Cumhuriyeti gibi birçok büyük devlet kurmuş bir millettir. "Hangi Türk boyundansınız?" sorusu ile ilgili yapılan detaylı bir araştırmada yayınlandı. Türklerin göçebe yaşam tarzını benimsemesi nedeniyle uzun süren araştırma kapsamında, Türk boylarının il il dağılımı ortaya çıktı. Peki siz hangi Türk boyundansınız? İşte soyacağına göre Türk boylarının dağılımı!

Hangi Türk boyundansın? İşte il il Türk boylarının dağılımı! Bu şehirlerde doğanlar...

"Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" ve "Türk boylarının il il dağılım nelerdir" gibi sorularının yanıtları yapılan araştırmayla birlikte ortaya çıktı. Peki siz hangi Türk boyundansınız? İşte soyacağına göre Türk boylarının dağılımı ve dikkat çeken detaylar

Hangi Türk boyundansın? İşte il il Türk boylarının dağılımı! Bu şehirlerde doğanlar...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖN PLANA ÇIKAN TÜRK DEVLETLERİ HANGİLERİ?

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı Dağları ve çevresinde kabileler halinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Diğer kabilelerle zaman zaman savaşlara da giren Hunlar, güçlü olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğunu kurdular.

Türkiye Cumhuriyeti'nde 84.5 milyonluk nüfus 81 il içinde dağılmış durumda. Türkler tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir.

Peki hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı:

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Hangi Türk boyundansın? İşte il il Türk boylarının dağılımı! Bu şehirlerde doğanlar...

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 58 yılında Çiçi Yabgu ve Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunlarını; Çiçi Yabgu, Doğu Hunlarını Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) yönetti.

Hangi Türk boyundansın? İşte il il Türk boylarının dağılımı! Bu şehirlerde doğanlar...

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Avrupa'da hükümdarlık süren en önemli Türk devletleri arasında Avrupa Hun İmparatorluğu gelmektedir. Aynı zamanda pek çok önemli savaş ve hükümdara şahitlik etmiş olan bu büyük imparatorluk, Türk tarihi için oldukça önemlidir.

Hangi Türk boyundansın? İşte il il Türk boylarının dağılımı! Bu şehirlerde doğanlar...

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılması üzerine, Hunların büyük bir kısmı Volga ırmağı üzerinden Batı'ya doğru göç ederken, bir bölümü de Güneye doğru inmiştir. Güneye inen Hunlar daha sonraları Ak Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.