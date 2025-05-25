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Hangi Türk boyundansın? İşte il il Türk boylarının dağılımı! Bu şehirlerde doğanlar...
Giriş Tarihi: 25.05.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
21:52
Hangi Türk boyundansın? İşte il il Türk boylarının dağılımı! Bu şehirlerde doğanlar...
Türkler, dünya tarihine damgasını vurmuş ve Osmanlı Devleti, Selçuklu Devleti, Türkiye Cumhuriyeti gibi birçok büyük devlet kurmuş bir millettir. "Hangi Türk boyundansınız?" sorusu ile ilgili yapılan detaylı bir araştırmada yayınlandı. Türklerin göçebe yaşam tarzını benimsemesi nedeniyle uzun süren araştırma kapsamında, Türk boylarının il il dağılımı ortaya çıktı. Peki siz hangi Türk boyundansınız? İşte soyacağına göre Türk boylarının dağılımı!