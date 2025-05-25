Hangi Türk boyundansın? İşte il il Türk boylarının dağılımı! Bu şehirlerde doğanlar...

"Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" ve "Türk boylarının il il dağılım nelerdir" gibi sorularının yanıtları yapılan araştırmayla birlikte ortaya çıktı. Peki siz hangi Türk boyundansınız? İşte soyacağına göre Türk boylarının dağılımı ve dikkat çeken detaylar