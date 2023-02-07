Haberler Yaşam Hangi ülkeler depremde yardım gönderdi? İşte Türkiye'ye deprem yardımı yapan ülkeler listesi

Giriş Tarihi: 07.02.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 14:19

Hangi ülkeler depremde yardım gönderdi? İşte Türkiye'ye deprem yardımı yapan ülkeler listesi

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan deprem sonucu 3 bin 432 kişi hayatını kaybetti ve 21 bin 103 kişi yaralandı. 12 milyondan fazla kişinin dolaysız bir şekilde etkilendiği iki deprem sonucunda milyonlarca kişi evsiz kaldı. 10 ilde yaşanan felakete Avrupa ve Asya'dan birçok ülkeden yardım geldi. Toplamda 20'den fazla ülke depremde Türkiye'ye yardım gönderdi. Peki, Hangi ülkeler depremde Türkiye'ye yardım gönderdi? İşte Türkiye'ye depremde yardım eden ülkeler listesi