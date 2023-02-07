Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hangi ülkeler depremde yardım gönderdi? İşte Türkiye'ye deprem yardımı yapan ülkeler listesi
Giriş Tarihi: 07.02.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 14:19

Hangi ülkeler depremde yardım gönderdi? İşte Türkiye'ye deprem yardımı yapan ülkeler listesi

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan deprem sonucu 3 bin 432 kişi hayatını kaybetti ve 21 bin 103 kişi yaralandı. 12 milyondan fazla kişinin dolaysız bir şekilde etkilendiği iki deprem sonucunda milyonlarca kişi evsiz kaldı. 10 ilde yaşanan felakete Avrupa ve Asya'dan birçok ülkeden yardım geldi. Toplamda 20'den fazla ülke depremde Türkiye'ye yardım gönderdi. Peki, Hangi ülkeler depremde Türkiye'ye yardım gönderdi? İşte Türkiye'ye depremde yardım eden ülkeler listesi

Hangi ülkeler depremde yardım gönderdi? İşte Türkiye’ye deprem yardımı yapan ülkeler listesi

Kahramanmaraş depremine yardım eden ülkeler listesi vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 11 binden fazla bina ülke genelinde yıkılırken, felakete yardım yurt dışından gelmeye başladı. Avrupa'dan Türkiye'ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderen ülke sayısını 19 olarak güncelledi. Peki, hangi ülkeler depremde Türkiye'ye yardım gönderdi? İşte konu hakkında detaylar

Hangi ülkeler depremde yardım gönderdi? İşte Türkiye’ye deprem yardımı yapan ülkeler listesi

HANGİ ÜLKELER TÜRKİYE'YE YARDIM GÖNDERDİ?

Avrupa Birliği (AB) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderen ülke sayısını 19 olarak güncelledi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında 19 ülkeden 27 arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderildiğini bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hangi ülkeler depremde yardım gönderdi? İşte Türkiye’ye deprem yardımı yapan ülkeler listesi

Bu ülkelerin Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karadağ ve Arnavutluk olduğunu ifade eden Lanercic, ekiplerde toplam 1150 kişi ve 70 köpeğin bulunduğu aktardı.

İlk etapta 10 ülke yardım teklif etmiş, daha sonra bu sayı 13 ve 17'ye çıkmıştı.

- AB Sivil Koruma Mekanizması

Hangi ülkeler depremde yardım gönderdi? İşte Türkiye’ye deprem yardımı yapan ülkeler listesi

AB Sivil Koruma Mekanizmasında 27 AB ülkesi dışında İzlanda, Norveç, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Türkiye yer alıyor. Mekanizma yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere hazırlık ve bunlara karşılık verilmesi gibi amaçlar için kullanılıyor.

Hangi ülkeler depremde yardım gönderdi? İşte Türkiye’ye deprem yardımı yapan ülkeler listesi

Katılımcı ülkelerin dışında herhangi bir felaketle karşı karşıya kalan her ülke mekanizmayı harekete geçirebiliyor. 20 yıl önce kurulan mekanizmaya 2016'da katılan Türkiye, birçok kez çeşitli ülkelerin mekanizma dahilindeki yardım taleplerine karşılık verdi.

Daha önce 5 kez yardım talebine yanıt veren Türkiye, Kahramanmaraş merkezli son depremle üçüncü kez mekanizmayı harekete geçirmiş oldu. Mekanizmaya her yıl 100'den fazla talep geliyor.

SON DAKİKA