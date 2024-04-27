Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. Kimlik numaranızı ezberleme şeklin zeka türünü ele veriyor! Sosyal, sorgulayıcı, natüralist…

2+2+2+2+2+1 ( DİLBİLİMSEL VE MATEMATİKSEL ZEKA)

T.C. Kimlik numarasını bu şekilde ezberlemişseniz, sözcükler ve dil kullanma yeteneğinde, daha üstün zekaya sahip olabilirsiniz. Yazma, etkili konuşma, hitabet gibi konularda, sözcükleri çok daha etkili kullanabilirsiniz.

Etkili konuşmadaki doğal yeteneğiniz, sosyal ortamlarda anında dikkat çeken ve ilgi odağı olan kişilere dönüşmenizi sağlayabilir. Beynin her iki lobunu da etkin bir şekilde kullandığınızı gösteren dil kullanımı, ayrıca dengeli bir karakter sergilemenizi de sağlar.

Hem sözel hem de sayısal zekanızın yüksek olması, analitik ve sosyal zekanızın da daha dengeli bir şekilde dağılım gösterdiğinin bir kanıtıdır. Ayrıca bu sayede birçok zorluğun üstünden kendinize özgü çözüm yöntemleriyle gelebilme yeteneğini gösterebilirsiniz.