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Haberler Yaşam Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. Kimlik numaranızı ezberleme şeklin zeka türünü ele veriyor! Sosyal, sorgulayıcı, natüralist…
Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 11:43

Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. Kimlik numaranızı ezberleme şeklin zeka türünü ele veriyor! Sosyal, sorgulayıcı, natüralist…

TC Kimlik numaranızı ezberleme şekliniz, çoklu zeka kuramına göre farklı zeka türlerine işaret edebilir. Birçok kişi TC kimlik numarasını ezbere biliyor ancak farklı kodlar ile ezberliyor. Bu kodlamalar arasında özellikle nadir görülen bir zeka türü bulunuyor. Peki sen hangi zeka türüne sahipsin? İşte, yanıtı!

Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. Kimlik numaranızı ezberleme şeklin zeka türünü ele veriyor! Sosyal, sorgulayıcı, natüralist…

T.C. kimlik numarasını ezberleme tarzınıza göre, zeka türünüzü belirleyen bir test ortaya çıkarıldı. 2+2+2+2+3, 2+2+2+2+2+1, 3+2+2+2+2 gibi kombinasyonlarda ezberlediğiniz kimlik numarası sizi analitik zeka, dilbilimsel ve matematiksel zeka, sosyal ve müzikal zeka gibi farklı zeka türlerine işaret edebilir. İşte, hangi zeka türüne sahip olduğunuzu keşfedin!

Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. Kimlik numaranızı ezberleme şeklin zeka türünü ele veriyor! Sosyal, sorgulayıcı, natüralist…

T.C. KİMLİK NUMARANIZI EZBERLEME ŞEKLİN ZEKA TÜRÜNÜ ELE VERİYOR!

11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numarasını ezberleme şeklinin kişinin zeka türü hakkında bilgiler veriyor.

Zeka ve zeka türleri kişilere göre farklılık göstermek ile beraber 8 farklı çeşide ayrılır. Bu çeşitler; dil, sözel, mantıksal, görsel, ritmik, bedensel, içsel, sosyal ve doğacı şeklinde sıralanabilir. Bu zeka türleri insanların tümünde vardır. Farklı olan nokta baskınlık gösteren gruptur.

Peki, siz hangi zeka türüne sahipsiniz?

Haydi, test edelim!

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Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. Kimlik numaranızı ezberleme şeklin zeka türünü ele veriyor! Sosyal, sorgulayıcı, natüralist…

2+2+2+2+3 (ANALİTİK ZEKA)

Klasik IQ testlerinde başarılı gruplardan biri olarak nitelendirilen bu kişiler, özellikle matematik işlemlerinde becerileri yüksektir ve yeni kuramlarla ilgili daha çabuk kavrarlar. Karmaşık olan mantıksal örüntülerde bile çözüm yolunu kolayca bulabilirler.

Genellikle yazılım, algoritma, bilgisayar programlama gibi işlemlerini daha rahat yerine getirebilirler ve satranç, dama gibi mantık testlerinde daha iyi sonuçlar elde edebilirler.

Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. Kimlik numaranızı ezberleme şeklin zeka türünü ele veriyor! Sosyal, sorgulayıcı, natüralist…

2+2+2+2+2+1 ( DİLBİLİMSEL VE MATEMATİKSEL ZEKA)

T.C. Kimlik numarasını bu şekilde ezberlemişseniz, sözcükler ve dil kullanma yeteneğinde, daha üstün zekaya sahip olabilirsiniz. Yazma, etkili konuşma, hitabet gibi konularda, sözcükleri çok daha etkili kullanabilirsiniz.

Etkili konuşmadaki doğal yeteneğiniz, sosyal ortamlarda anında dikkat çeken ve ilgi odağı olan kişilere dönüşmenizi sağlayabilir. Beynin her iki lobunu da etkin bir şekilde kullandığınızı gösteren dil kullanımı, ayrıca dengeli bir karakter sergilemenizi de sağlar.

Hem sözel hem de sayısal zekanızın yüksek olması, analitik ve sosyal zekanızın da daha dengeli bir şekilde dağılım gösterdiğinin bir kanıtıdır. Ayrıca bu sayede birçok zorluğun üstünden kendinize özgü çözüm yöntemleriyle gelebilme yeteneğini gösterebilirsiniz.

Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. Kimlik numaranızı ezberleme şeklin zeka türünü ele veriyor! Sosyal, sorgulayıcı, natüralist…

3+2+2+2+2 ( SOSYAL VE MÜZİKAL ZEKA)

Sosyal yönü kuvvetli olan insanlar, olarak yalnız kalmaktan hoşlanmayan bir yapınız olabilir. Birçok sosyal grupta öne çıkan bir enerjiye sahip olabilirsiniz.

Yüksek enerjiye sahip olmanız, aynı zamanda etrafınızdaki insanlara da yansıyarak peşinizden sürüklemenizi sağlayabilir. Bu sayede lider özelliğiniz, bulunduğunuz ortamı kolayca etki altına alabildiğinizi gösterir. Karşınızdaki kişiye dair ikna edici yetenekleriniz gelişmiştir.

Araştırmacı yönleri sayesinde hemen hemen her konuda az da olsa bir bilgi sahibi oldukları söylemek gerekir. Kendilerini çok iyi bir şekilde ifade eden bu kişilerin müzikle de araları iyidir.

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