Haberler
Yaşam
Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. Kimlik numaranızı ezberleme şeklin zeka türünü ele veriyor! Sosyal, sorgulayıcı, natüralist…
Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
11:43
Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. Kimlik numaranızı ezberleme şeklin zeka türünü ele veriyor! Sosyal, sorgulayıcı, natüralist…
TC Kimlik numaranızı ezberleme şekliniz, çoklu zeka kuramına göre farklı zeka türlerine işaret edebilir. Birçok kişi TC kimlik numarasını ezbere biliyor ancak farklı kodlar ile ezberliyor. Bu kodlamalar arasında özellikle nadir görülen bir zeka türü bulunuyor. Peki sen hangi zeka türüne sahipsin? İşte, yanıtı!