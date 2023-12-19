Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. kimlik numarasını ezberleme şekli zeka türünüzü ortaya çıkarıyor

T.C. kimlik numaranızı ezberleme şeklinizin zeka türünüzü açığa çıkardığını biliyor muydunuz? Evet evet yanlış duymadınız. Bu test, son dönemde sosyal medyada oldukça popüler. Viral haline gelen bu teste göre, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numaranızı ezberleme kombinasyonunuz zeka türünüz hakkında ipucu veriyor. Ezberleme şekline göre bazı insanlar sosyal zekalı, bazıları detaycı, bazıları ise sportif veya müzikal zekalı kabul ediliyor. Peki, T.C. kimlik numarasını ezberleme şekline göre sen hangi zeka türüne sahipsin?