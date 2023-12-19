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Haberler Yaşam Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. kimlik numarasını ezberleme şekli zeka türünüzü ortaya çıkarıyor
Giriş Tarihi: 19.12.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 16:56

Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. kimlik numarasını ezberleme şekli zeka türünüzü ortaya çıkarıyor

T.C. kimlik numaranızı ezberleme şeklinizin zeka türünüzü açığa çıkardığını biliyor muydunuz? Evet evet yanlış duymadınız. Bu test, son dönemde sosyal medyada oldukça popüler. Viral haline gelen bu teste göre, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numaranızı ezberleme kombinasyonunuz zeka türünüz hakkında ipucu veriyor. Ezberleme şekline göre bazı insanlar sosyal zekalı, bazıları detaycı, bazıları ise sportif veya müzikal zekalı kabul ediliyor. Peki, T.C. kimlik numarasını ezberleme şekline göre sen hangi zeka türüne sahipsin?

Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. kimlik numarasını ezberleme şekli zeka türünüzü ortaya çıkarıyor

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, her Türk vatandaşının nüfus cüzdanında bulunan bir numaradır. Neredeyse bütün devlet işleri, bu numaralar üzerinden yürütüldüğünden genellikle herkes 11 rakamdan oluşan bu numarayı ezberlemeyi tercih eder. Ancak herkesin zeka seviyesi eşit olmadığından ezberleme metotları da farklılaşmaktadır. Bazı kişiler ikişerli gruplar halinde, bazıları üçerli gruplar halinde, bazıları ise teker teker ezberleme yoluna gidebilmektedir. İşte bu gruplandırma şekli zeka türünüz hakkında ipuçları vermektedir. Peki, siz T.C kimlik numaranızı nasıl ezberlediniz? İşte T.C. kimlik numarasını ezberleme şekli zeka türleri...

Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. kimlik numarasını ezberleme şekli zeka türünüzü ortaya çıkarıyor

T.C. NUMARASI EZBERLEME ŞEKLİNE GÖRE ZEKA TÜRÜ TESTİ

11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numarasını ezberleme şeklinin kişinin zeka türü hakkında önemli ipuçları verdiği söyleniyor.

Zeka, bireylerin problemleri çözme, analitik düşünme, yaratıcılık, ve bilgiyi anlama yeteneğini ifade ediyor. Uzmanlar, sadece T.C. kimlik numarasını ezberleme becerisinin bu tür zeka yeteneklerini ölçmek için yeterli bir gösterge olmadığını söylüyor.

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Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. kimlik numarasını ezberleme şekli zeka türünüzü ortaya çıkarıyor

2+2+2+2+3 (ANALİTİK ZEKA)

Bu zeka tipine sahip kişiler, klasik IQ testlerinde oldukça başarılı olur. Matematik işlemlerini kolaylıkla yapar ya da yeni kuramları çabuk kavrarlar. Mantıksal örüntüler oldukça karmaşık olsa bile çözmenin bir yolunu bulur.

Bilgisayar programlama - algoritma ve elektronikteki mantıksal kapılar gibi sistemleri rahatlıkla kavrar ve özgün buluşlar yapabilir. Kesin doğru veya yanlış bilgiler daha tatmin edici bulunur. Satranç, dama gibi oyunlarda başarılıdır.

Soyut düşünme becerisi oldukça gelişmiştir. Karar verme kabiliyeti oldukça gelişmiştir. Grafik ve istatistik okuma becerisi gelişmiştir.

Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. kimlik numarasını ezberleme şekli zeka türünüzü ortaya çıkarıyor

2+2+2+2+2+1 ( DİLBİLİMSEL VE MATEMATİKSEL ZEKA)

Bu beceri insanda bulunan en üstün, en yaygın zekâ türüdür. Sözcükleri ve dili kullanma yeteneğidir. Yazma, sözcüklerin anlamlarını öğrenme, etkili konuşma, sözlük kullanma, bir tartışmayı yönetme, sunu yapma gibi etkinlikler bu zekanın kapsamı içindedir.

Bu zeka türüne sahip olan kişilerin hitabet yeteneği yüksektir. Girdikleri sosyal ortamlarda anında dikkat çekerler ve bir anda ilgi odağı olurlar.

İnsanları anlama ve empati kurma konusunda kendilerini geliştirmeyi başarmışlardır. Beynin her iki lobunu da etkin bir şekilde kullanan bu kişilerin hayatında daima bir denge vardır.

Hem sözel hem de matematiksel zekaları oldukça güçlüdür. Bu nedenle analitik yeteneği ve sosyal taraflarını birleştiren bu kişiler karşılaştıkları olumsuzluklara çözüm bulma konusunda ustalaşmıştır.

Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. kimlik numarasını ezberleme şekli zeka türünüzü ortaya çıkarıyor

3+2+2+2+2 ( SOSYAL VE MÜZİKAL ZEKA)

Sosyal yönü kuvvetli olan insanları anlatır. Yalnızlık onlara göre değildir. Herhangi bir toplulukta en popüler olan, yokluğu hissedilenler onlardır.

Genelde, günün her saati enerjiktirler. Yüksek ve pozitif enerjileri, etraflarındaki insanlara da yansır. Liderlik özellikleri vardır, bulundukları ortamı, kolayca etkileri altına alırlar. İletişim kurdukları kişi ya da kişileri iyi anlar ve onları motive edecek unsurları kısa sürede belirleyebilirler. Karşılarındaki hemen herkesi, ikna edebilme becerileri gelişmiştir.

Araştırmacı yönleri sayesinde hemen hemen her konuda az da olsa bir bilgi sahibi oldukları söylemek gerekir. Kendilerini çok iyi bir şekilde ifade eden bu kişilerin müzikle de araları iyidir.

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