Hangisi daha iyi, en iyi anlamına gelir? Hürrem, Bihter, Ferhunde, Eyşan...

Kim Milyoner Olmak İster sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yarışmacıya yöneltilen Hangisi daha iyi, en iyi anlamına gelir? sorusunun şıkları arasında daha önce dizi karakteri olarak da dikkat çeken Hürrem, Bihter, Ferhunde, Eyşan isimleri yer aldı. İşte, doğru cevap...