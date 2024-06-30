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Haberler Yaşam Hangisi daha iyi, en iyi anlamına gelir? Hürrem, Bihter, Ferhunde, Eyşan...
Giriş Tarihi: 30.06.2024 21:34 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 21:39

Hangisi daha iyi, en iyi anlamına gelir? Hürrem, Bihter, Ferhunde, Eyşan...

Kim Milyoner Olmak İster? her hafta Pazar günü yayımlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen 30 Haziran tarihli yeni bölüm için ATV ekranları başında yerler alındı. Yarışmaya yöneltilen soru dikkat çekti: Hangisi daha iyi, en iyi anlamına gelir? Şıklar Hürrem, Bihter, Ferhunde, Eyşan... İşte cevabı...

Hangisi daha iyi, en iyi anlamına gelir? Hürrem, Bihter, Ferhunde, Eyşan...

Kim Milyoner Olmak İster sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yarışmacıya yöneltilen Hangisi daha iyi, en iyi anlamına gelir? sorusunun şıkları arasında daha önce dizi karakteri olarak da dikkat çeken Hürrem, Bihter, Ferhunde, Eyşan isimleri yer aldı. İşte, doğru cevap...

Hangisi daha iyi, en iyi anlamına gelir? Hürrem, Bihter, Ferhunde, Eyşan...

HANGİSİ DAHA İYİ, EN İYİ ANLAMINA GELİR?

Hangisi daha iyi, en iyi anlamına gelir? sorusunda şıklar şöyle:

HÜRREM

BİHTER

FERHUNDE

EYŞAN

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Hangisi daha iyi, en iyi anlamına gelir? Hürrem, Bihter, Ferhunde, Eyşan...

HÜRREM: İnsanı neşelendiren, sevindiren, mutlu olmasını sağlayan. Güler yüzlü

BİHTER: Daha iyi, en iyi pek iyi. (DOĞRU CEVAP)

FERHUNDE: Kutsal, kutlu, uğurlu

EYŞAN: Şanı yüce, geleceği parlak

Hangisi daha iyi, en iyi anlamına gelir? Hürrem, Bihter, Ferhunde, Eyşan...
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