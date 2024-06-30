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Hangisi daha iyi, en iyi anlamına gelir? Hürrem, Bihter, Ferhunde, Eyşan...
Giriş Tarihi: 30.06.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
21:39
Hangisi daha iyi, en iyi anlamına gelir? Hürrem, Bihter, Ferhunde, Eyşan...
Kim Milyoner Olmak İster? her hafta Pazar günü yayımlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen 30 Haziran tarihli yeni bölüm için ATV ekranları başında yerler alındı. Yarışmaya yöneltilen soru dikkat çekti: Hangisi daha iyi, en iyi anlamına gelir? Şıklar Hürrem, Bihter, Ferhunde, Eyşan... İşte cevabı...