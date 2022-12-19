Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hanuka Bayramı nedir ve ne zaman kutlanır? Hanuka Bayramı kimler tarafından ve nasıl kutlanıyor?
Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 10:04

Hanuka Bayramı nedir ve ne zaman kutlanır? Hanuka Bayramı kimler tarafından ve nasıl kutlanıyor?

En erken Kasım ayı sonlarında en geç ise Aralık ayı ortalarına kadar kutlanan ve Hannukah olarak da bilinen Hanuka Bayramı hakkında araştırmalar devam ediyor. İbranice bir sözlük olan ve "adama, ithaf etmek" anlamlarına gelen sözcük Işıklar Bayramı olarak da biliniyor. Kudüs'ün (Yeruşalim) MÖ 200'lerde Yahudiler tarafından geri alınmasının şerefine 2200 yıldır kutlanan bir Yahudi bayramı olarak tanımlanan Hanuka Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Hanuka Bayramı kimler tarafından ve nasıl kutlanıyor?

Hanuka Bayramı nedir ve ne zaman kutlanır? Hanuka Bayramı kimler tarafından ve nasıl kutlanıyor?

İbrani takvimine göre Kislev ayının 25. günü başlayan, bir günlük yağın 8 gün "mucize" şekilde yanmasını hatırlamak için kutlanan Hanuka Bayramı hakkında araştırmalar Aralık ayı itibarıyla sürüyor. Bazıları ailece, bazıları ise topluca yapılan ve 8 günlük tatil boyunca her gün süren bir seri ritüelle kutlanan Hanuka Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Hanuka Bayramı kimler tarafından ve nasıl kutlanıyor?

Hanuka Bayramı nedir ve ne zaman kutlanır? Hanuka Bayramı kimler tarafından ve nasıl kutlanıyor?

HANUKA BAYRAMI NEDİR, NE ZAMAN, KİMLER KUTLAR?

Hanuka Seleukos İmparatorluğu'na karşı yapılan Makkabeyan İsyanı sırasında Kudüs'teki İkinci Tapınağın yeniden adanması anısına düzenlenen bir Yahudi festivalidir. Işık Festivali olarak da bilinir.

İbrani takvimine göre Kislev'in 25. gününden başlayarak sekiz gün sekiz gece boyunca sürer. Gregoryen takvimine göre en erken Kasım sonunda, en geç ise Aralık ortalarında meydana gelir. Festival, menora (veya hanukkiah) adı verilen dokuz dallı bir şamdanın mumlarının yakılmasıyla başlar. Bir dal tipik olarak diğerlerinin üstüne veya altına yerleştirilir ve bir mum, diğer sekiz mumun yakılması için kullanılır. Bu özel muma şamaş (İbranice: שַׁמָּשׁ‎, lit. 'görevli') denir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hanuka Bayramı nedir ve ne zaman kutlanır? Hanuka Bayramı kimler tarafından ve nasıl kutlanıyor?

Hanuka sözcüğü İbranice "adama, ithaf etmek" anlamlarına gelir. Bu bayram, Gregoryen takvimiyle aralık, kasım sonu ya da çok ender olarak ocak başına denk gelir.

Festival, Hanukiya adı verilen, Menora'ya benzeyip fazladan iki kolu daha olan, 9 kollu şamdanın kollarının yakılmasıyla kutlanılır. Birinci gün bir tane, ikinci gün iki tane yakılır ve bayram boyunca her gün bir fazla kolun yanmasıyla devam eder. Hanukiya'nın ortasındaki, diğerlerine göre daha yukarıda bulunan kola Şamaş (שמש‎, lit. 'Görevli') ismi verilir ve bu kol her gün yanar.

Hanuka Bayramı nedir ve ne zaman kutlanır? Hanuka Bayramı kimler tarafından ve nasıl kutlanıyor?
SON DAKİKA