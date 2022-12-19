Hanuka Bayramı nedir ve ne zaman kutlanır? Hanuka Bayramı kimler tarafından ve nasıl kutlanıyor?

En erken Kasım ayı sonlarında en geç ise Aralık ayı ortalarına kadar kutlanan ve Hannukah olarak da bilinen Hanuka Bayramı hakkında araştırmalar devam ediyor. İbranice bir sözlük olan ve "adama, ithaf etmek" anlamlarına gelen sözcük Işıklar Bayramı olarak da biliniyor. Kudüs'ün (Yeruşalim) MÖ 200'lerde Yahudiler tarafından geri alınmasının şerefine 2200 yıldır kutlanan bir Yahudi bayramı olarak tanımlanan Hanuka Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Hanuka Bayramı kimler tarafından ve nasıl kutlanıyor?