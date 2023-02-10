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Haberler Yaşam HASAR TESPİT SORGULAMA E DEVLET EKRANI: Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim? Hasar sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.02.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 16:49

HASAR TESPİT SORGULAMA E DEVLET EKRANI: Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim? Hasar sorgulama nasıl yapılır?

Hasar tespit sorgulama e devlet üzerinden vatandaşların erişimine açıldığını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bildirdi. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası birçok vatandaş evlerinin kentsel dönüşüme girip büyük bir facia ile karşı karşıya kalmak istemiyor. Bu sebeple "hasar sorgulama nasıl yapılır, evim depreme dayanıklı mı nasıl öğrenebilirim?" soruları sıklıkla yöneltilmekte. İşte hasar tespit sorgulama ekranı e devlet

HASAR TESPİT SORGULAMA E DEVLET EKRANI: Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim? Hasar sorgulama nasıl yapılır?

Evim depreme dayanıklı mı, hasarlı mı? sorusu yaşanan elim afetlerden sonra sıklıkla vatandaşlar tarafından soruluyor. Kentsel dönüşüm Türkiye'de hızlanırken, vatandaşlar çok daha hızlı bir şekilde binalarının sağlamlığını öğrenmek istiyor. İşte hasar tespit sorgulama ekranı e devlet

HASAR TESPİT SORGULAMA E DEVLET EKRANI: Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim? Hasar sorgulama nasıl yapılır?

MURAT KURUM'DAN HASAR TESPİT SORGULAMA AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların evlerinin hasarlı olup olmadığını nasıl öğreneceğini yaptığı açıklamayla bildirdi:

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HASAR TESPİT SORGULAMA E DEVLET EKRANI: Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim? Hasar sorgulama nasıl yapılır?

"Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, "e-Devlet" uygulaması üzerinden ya da "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.10 ilimizde eş zamanlı Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini milletimiz için, yavrularımızın yarınları için başlatacağız.16 bin 900 arama kurtarma personelimiz ve 3 bin 25 aracımızla son ana, son dakikaya kadar da vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarabilmenin mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Gaziantep'te 15 bin 350 çadırının kurulumu tamamlandı; toplamda 25 bin çadırın acil olarak bölgeye kurulması planlanıyor. Gaziantep'te *130 bin vatandaşımıza geçici barınma merkezleri olarak hizmet veriyoruz. Gaziantep özelinde 4 bin 475 bina ve 12 bin 423 ev konut iş yeri ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

HASAR TESPİT SORGULAMA E DEVLET EKRANI: Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim? Hasar sorgulama nasıl yapılır?

HASAR TESPİT TANIMLARI

Hasar tespit, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir.

İşte madde madde hasar tespit tanımları;

HASAR TESPİT SORGULAMA E DEVLET EKRANI: Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim? Hasar sorgulama nasıl yapılır?

HASARSIZ BİNALAR

Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

AZ HASARLI BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

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