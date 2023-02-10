HASAR TESPİT SORGULAMA E DEVLET EKRANI: Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim? Hasar sorgulama nasıl yapılır?

"Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, "e-Devlet" uygulaması üzerinden ya da "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.10 ilimizde eş zamanlı Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini milletimiz için, yavrularımızın yarınları için başlatacağız.16 bin 900 arama kurtarma personelimiz ve 3 bin 25 aracımızla son ana, son dakikaya kadar da vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarabilmenin mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Gaziantep'te 15 bin 350 çadırının kurulumu tamamlandı; toplamda 25 bin çadırın acil olarak bölgeye kurulması planlanıyor. Gaziantep'te *130 bin vatandaşımıza geçici barınma merkezleri olarak hizmet veriyoruz. Gaziantep özelinde 4 bin 475 bina ve 12 bin 423 ev konut iş yeri ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.