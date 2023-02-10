HASAR TESPİT SORGULAMA E DEVLET EKRANI: Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim? Hasar sorgulama nasıl yapılır?

Hasar tespit sorgulama e devlet üzerinden vatandaşların erişimine açıldığını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bildirdi. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası birçok vatandaş evlerinin kentsel dönüşüme girip büyük bir facia ile karşı karşıya kalmak istemiyor. Bu sebeple "hasar sorgulama nasıl yapılır, evim depreme dayanıklı mı nasıl öğrenebilirim?" soruları sıklıkla yöneltilmekte. İşte hasar tespit sorgulama ekranı e devlet