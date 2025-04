Hastanede taciz skandalı: Evli doktor tekniker kıza ilişki teklif etti reddedilince...

İğrenç olay Muğla'daki bir hastanede meydana geldi. Nükleer Tıp Uzmanı Dr. O.K.(43)'nin, birim çalışanı M.M'ye ilişki teklif ettiği, reddedilince ölümle tehdit edip diğer teknikerlere de mobbing uyguladığı iddia edildi. Yaşadıkları psikolojik şiddeti defalarca tutanak altına alan M.M. ve diğer teknikerler, O.K. hakkında 25 Mart'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Muğla 1. Aile Mahkemesi, M.M. (25) ve S.E.E. (26) için 3 ay koruma kararı verdi. Hukuki süreç ve disiplin soruşturması devam ederken, koruma kararının ardından Dr. O.K. ve birim çalışanların aynı yerde güvenlik ekipleri eşliğinde çalışmaya devam ettikleri öğrenildi. Yeni Asır'a konuşan birim çalışanları, hizmet alım personeli oldukları için yaşadıkları psikolojik şiddet ve tehditlere karşı işlerini kaybetme korkusuyla bugüne kadar seslerini çıkaramadıklarını ancak artık dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade etti.