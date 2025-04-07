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Hastanede taciz skandalı: Evli doktor tekniker kıza ilişki teklif etti reddedilince...
Giriş Tarihi: 07.04.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
16:08
Hastanede taciz skandalı: Evli doktor tekniker kıza ilişki teklif etti reddedilince...
Muğla'da görevli evli bir uzman doktorun, tekniker bir kıza ilişki teklif ettiği, reddedilince ölümle tehdit ederek mobbing uyguladığı iddia edildi. Tekniker kızın yanında olan birim çalışanlarına da psikolojik şiddet uyguladığı öne sürülen doktor hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Koruma kararının ardından doktor ile birimde görevli teknikerlerin sağlık hizmetlerini özel güvenlik eşliğinde sürdürdüğü ortaya çıktı. İşte taciz skandalının detayları...