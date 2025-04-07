Hastanede taciz skandalı: Evli doktor tekniker kıza ilişki teklif etti reddedilince...

TEHDİTLER SAVURDU

Birim çalışanlarından S.E.E. de Dr. O.K.'nin, kendisini birim sorumlusu yapmak istediğini, sadece 3 aydır çalıştığı için bunu yapamayacağını O.K.'ye söylemesine rağmen, 'Yaparsın, senden başka yapacak kimse yok' diyerek kendisini sorumlu yaptığını anlattı. O.K.'nin bir gün kendisini kapının önüne çağırarak, "M.M'ye söyle, benim arkamdan hiçbir yerde konuşmasın, onu mahvederim. Onu öldürürüm, ailesini de öldürürüm, tüm Muğla'dan silerim' dedi. M.M. o gün izinliydi. Ben akşamüstü M.M.'nin evine gittim ve durumu anlattım. Hem ona hem ailesine karşı ciddi tehditlerde bulunmuştu. O gün şirket sorumlumuzla konuştuk. O, 'Bir şey yapamayız, siz sakin olun' dedi. Bir gün sonra yine beni dışarı çağırdı. 'Söyledin mi arkadaşına?' dedi. Ben de, 'Evet, söyledim' dedim. 'Ne dedi?' dedi. 'Çok üzüldü, ağladı, sizin hakkınızda konuşmamış' dedim" diye konuştu.