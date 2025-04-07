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Haberler Yaşam Hastanede taciz skandalı: Evli doktor tekniker kıza ilişki teklif etti reddedilince...
Giriş Tarihi: 07.04.2025 15:41 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 16:08

Hastanede taciz skandalı: Evli doktor tekniker kıza ilişki teklif etti reddedilince...

Muğla'da görevli evli bir uzman doktorun, tekniker bir kıza ilişki teklif ettiği, reddedilince ölümle tehdit ederek mobbing uyguladığı iddia edildi. Tekniker kızın yanında olan birim çalışanlarına da psikolojik şiddet uyguladığı öne sürülen doktor hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Koruma kararının ardından doktor ile birimde görevli teknikerlerin sağlık hizmetlerini özel güvenlik eşliğinde sürdürdüğü ortaya çıktı. İşte taciz skandalının detayları...

Hastanede taciz skandalı: Evli doktor tekniker kıza ilişki teklif etti reddedilince...

İğrenç olay Muğla'daki bir hastanede meydana geldi. Nükleer Tıp Uzmanı Dr. O.K.(43)'nin, birim çalışanı M.M'ye ilişki teklif ettiği, reddedilince ölümle tehdit edip diğer teknikerlere de mobbing uyguladığı iddia edildi. Yaşadıkları psikolojik şiddeti defalarca tutanak altına alan M.M. ve diğer teknikerler, O.K. hakkında 25 Mart'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Muğla 1. Aile Mahkemesi, M.M. (25) ve S.E.E. (26) için 3 ay koruma kararı verdi. Hukuki süreç ve disiplin soruşturması devam ederken, koruma kararının ardından Dr. O.K. ve birim çalışanların aynı yerde güvenlik ekipleri eşliğinde çalışmaya devam ettikleri öğrenildi. Yeni Asır'a konuşan birim çalışanları, hizmet alım personeli oldukları için yaşadıkları psikolojik şiddet ve tehditlere karşı işlerini kaybetme korkusuyla bugüne kadar seslerini çıkaramadıklarını ancak artık dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade etti.

Hastanede taciz skandalı: Evli doktor tekniker kıza ilişki teklif etti reddedilince...

İLİŞKİ TEKLİF ETTİ
M.M. 2020 Eylül ayında Nükleer Tıp Teknikeri olarak işe başladığını, ilk bir yıl boyunca iki tekniker arkadaşıyla birlikte uyum içinde çalıştıklarını söyledi. 2021 Nisan'da uzman doktor O.K.'nin kendisine ilişki teklifinde bulunduğunu belirten M.M., "Bana ilişki teklifinde bulundu. 'Birlikte çalıştığımız doktorumsunuz. Eşiniz ve çocuğunuz var' diyerek reddettim. Bunun üzerine özür mahiyetinde üzerinde not bulunan bir çiçek gönderdi. Bu çiçeğin fotoğrafı da var. Notta her şeyin sorumlusu olduğunu ve pişman olduğunu belirtiyordu. Ben de özrünü kabul ettim. 'Bundan sonra doktor tekniker çizgimizi aşmayalım, muhabbet dahi etmeyelim, sadece işimizi yapalım' dedim. Bir süre böyle devam etti" diye konuştu.

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Hastanede taciz skandalı: Evli doktor tekniker kıza ilişki teklif etti reddedilince...

M.M. daha sonradan birlikte çalıştığı birim sorumlumuz Ö.A.'ya sürekli kendisini kötülediğini öğrendiğini belirterek, şöyle devam etti: "2022 Aralık ayında S.E.E. arkadaşım işe başladı. Ona da aynı söylemlerde bulunmaya başlamış" dedi. M.M. "Bu durumu 17 Mart tarihinde CİMER'e ve yetkililere ilettim. Psikolojik olarak birimdeki arkadaşlarımla dayanamayacak duruma geldik. Beni ölümle tehdit ettiği için eve giderken bile korkuyla gidiyorum. 25 Mart'ta şikayette bulunduk. Sesimizi duyurmak istedik. Hak ettiği cezayı almasını ve huzurlu bir ortamda sağlık hizmeti sunmayı istiyoruz" diye konuştu.

Hastanede taciz skandalı: Evli doktor tekniker kıza ilişki teklif etti reddedilince...

TEHDİTLER SAVURDU
Birim çalışanlarından S.E.E. de Dr. O.K.'nin, kendisini birim sorumlusu yapmak istediğini, sadece 3 aydır çalıştığı için bunu yapamayacağını O.K.'ye söylemesine rağmen, 'Yaparsın, senden başka yapacak kimse yok' diyerek kendisini sorumlu yaptığını anlattı. O.K.'nin bir gün kendisini kapının önüne çağırarak, "M.M'ye söyle, benim arkamdan hiçbir yerde konuşmasın, onu mahvederim. Onu öldürürüm, ailesini de öldürürüm, tüm Muğla'dan silerim' dedi. M.M. o gün izinliydi. Ben akşamüstü M.M.'nin evine gittim ve durumu anlattım. Hem ona hem ailesine karşı ciddi tehditlerde bulunmuştu. O gün şirket sorumlumuzla konuştuk. O, 'Bir şey yapamayız, siz sakin olun' dedi. Bir gün sonra yine beni dışarı çağırdı. 'Söyledin mi arkadaşına?' dedi. Ben de, 'Evet, söyledim' dedim. 'Ne dedi?' dedi. 'Çok üzüldü, ağladı, sizin hakkınızda konuşmamış' dedim" diye konuştu.

Hastanede taciz skandalı: Evli doktor tekniker kıza ilişki teklif etti reddedilince...

'KORKTUĞU İÇİN BEKLEDİK'
Konuşmanın ardından O.K.'nin 'Neden polise gitmiyor?' diye sorduğunu da belirten S.E.E., "Ben de uzatmak istemediğini, çünkü çok korktuğunu söyledim. Bir gün sonra, neden polise gitmediğini sorguladı ve üstümde baskı kurmaya başladı. Sonra M.M.'yi aradım ve böyle dediğimi söyledim. Beş dakika geçmeden beni odasına çağırdı. Odaya gittim, 'Senin ne yapmaya çalıştığını öğrendim. Aramızdan çekil, seni de yakarım, sakın bu konuya girme. Artık sorumlu sen değilsin. Sana güvenmiyorum' dedi. O gün M.M.'ye, 'Biz baş edemeyiz, birine söyleyelim' dedim ama M.M. korktu ve 'Burada tek başıma yaşıyorum, baş edemem' dedi. Biz de bekledik" ifadelerini kullandı.