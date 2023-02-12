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Haberler Yaşam Hatay depremi son dakika - 12 Şubat Hatay’da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?
Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 09:55

Hatay depremi son dakika - 12 Şubat Hatay’da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubatta yaşanan 7.7 büyüklüğünde deprem 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden oldu. Bu depremin ardından Elbistan ilçesinde de 7.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Asrın felaketinde en çok zarar gören iller arasında Hatay yer alıyor. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD sık sık yaptığı açıklamalarla Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Malatya ölü sayısı ve yaralı sayısı hakkında bilgi veriyor. Peki, Hatay'da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Hatay depremi son dakika - 12 Şubat Hatay’da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş'ta üst üste yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye depremin yaralarını sarmak için dört bir yandan seferber olurken, depreme ilişkin ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Peki, Hatay depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte 12 Şubat Hatay ölü sayısı ve yaralı sayısı…

Hatay depremi son dakika - 12 Şubat Hatay’da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

DAKİKA DAKİKA DEPREM BÖLGESİNDEN GELİŞMELER

09.13 Kahramanmaraş'ta bir enkazda daha ses alındı. Canlı olduğu belirlenen enkazdaki kişinin bir kadın vatandaş olduğu aktarıldı.

08.26 Hatay'da Mustafa Sarıgül isimli epilepsi hastası olduğu öğrenilen 35 yaşındaki vatandaşa sağ olarak ulaşıldı. Sarıgül'ün 149 saat sonra enkazdan çıkarılmasıyla ekipler büyük mutluluk yaşadı.

00.20 Hatay'ın Antakya ilçesinde, enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebek, 141 saat sonra kurtarıldı.

00.25 Kahramanmaraş'ta depremden yaklaşık 140 saat sonra Muhammed isimli 27 yaşındaki bir genç daha sağ olarak kurtarıldı. Muhammed'in sağlık durumununun iyi olduğu gözlenirken kendisini kurtaranların getirdiği tekbirlere eşlik ettiği görüldü.

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Hatay depremi son dakika - 12 Şubat Hatay’da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

CAN KAYBIMIZ 24 BİNİ GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD Başkanlığındaki koordinasyon merkezinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hatay depremi son dakika - 12 Şubat Hatay’da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

AİLELERİMİZLE BİRLİKTE SÜRECİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

Tüm devlet kurumlarının titizlikle görevlerini sürdürdüğünü vurgulayan Oktay, "Yakınlarını kaybeden ailelerle birlikte bu süreci sonlandırmaya çalışıyoruz. Acılarını paylaşmaya, birlikte olmaya, bir ve beraber olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hatay depremi son dakika - 12 Şubat Hatay’da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

ÇOK SAYIDA EKİP VE EKİPMAN İLE DEVAM EDİLİYOR

Hava ve deniz araçlarının kullanılmaya devam edildiğini anımsatan Oktay, "26 gemi, 70 uçak ve 114 helikopterimiz şu anda kullandığımız filoda. 45 İHA ve 9 dron ile birlikte tüm çalışmalar devam ediyor. Arzumuz arama kurtarma çalışmalarını titizlikle devam ettirip umudumuzu son ana kadar sürdürmek." değerlendirmesinde bulundu.

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