Hatay depremi son dakika - 12 Şubat Hatay’da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubatta yaşanan 7.7 büyüklüğünde deprem 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden oldu. Bu depremin ardından Elbistan ilçesinde de 7.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Asrın felaketinde en çok zarar gören iller arasında Hatay yer alıyor. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD sık sık yaptığı açıklamalarla Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Malatya ölü sayısı ve yaralı sayısı hakkında bilgi veriyor. Peki, Hatay'da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?