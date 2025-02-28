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Haberler Yaşam Hatay iftar vakti 2025: Hatay İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 15:15

Hatay iftar vakti 2025: Hatay İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, Hatay'da yaşayan vatandaşlar imsakiye takvimini merak ediyor. Oruç tutacak vatandaşlar için sahur ve iftar vakitleri büyük önem taşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı imsakiye takvimini yayımladı. Hatay'da sahur ve iftar saatleri netleşirken, vatandaşlar gün içinde ne zaman niyetleneceklerini ve oruçlarını hangi saatte açacaklarını araştırıyor. Peki, Hatay iftar vakti saat kaçta? İşte, Hatay İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri…

Hatay iftar vakti 2025: Hatay İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayının manevi atmosferi, oruç ibadetini yerine getirenler için büyük bir anlam taşıyor. Hatay'da yaşayan vatandaşlar, 2025 yılı imsakiye takvimine göre sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek istiyor. Oruç ibadetini yerine getirenler için imsakiye verileri önemli bir kaynak olurken, Diyanet tarafından açıklanan verilere göre Hatay'da iftar ve sahur saatleri belli oldu. İşte, Hatay imsakiye takvimine göre iftar ve sahur saatleri…

Hatay iftar vakti 2025: Hatay İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

HATAY İMSAKİYE 2025: HATAY İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı.Hatay başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Hatay iftar vakti 2025: Hatay İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

HATAY'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?


Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)

Hatay İftar Vakti: 18:37

Hatay Sahur (İmsak) Vakti: 05:41

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)

Hatay İftar Vakti: 18:38

Hatay Sahur (İmsak) Vakti: 05:39

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)

Hatay İftar Vakti: 18:39

Hatay Sahur (İmsak) Vakti: 05:38

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)

Hatay İftar Vakti: 18:40

Hatay Sahur (İmsak) Vakti: 05:37

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)

Hatay İftar Vakti: 18:41

Hatay Sahur (İmsak) Vakti: 05:35

Hatay iftar vakti 2025: Hatay İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

HATAY TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Hatay için ilk teravih vakti 19:39 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 19:50

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 19:51

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 19:52

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı:19:53

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 19:54

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Hatay iftar vakti 2025: Hatay İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ
Ramazan ayının en kıymetli gecesi olan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı kabul edilir. Bu gece, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olduğu için Müslümanlar tarafından büyük bir heyecanla idrak edilir. 2025 yılında Kadir Gecesi, 5 Nisan Cumartesi gününe denk gelmektedir. Duaların kabul edildiğine inanılan bu mübarek gecede, bol bol ibadet etmek, tövbe etmek ve Kur'an okumak önerilir.

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