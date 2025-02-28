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Hatay iftar vakti 2025: Hatay İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
15:15
Hatay iftar vakti 2025: Hatay İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?
Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, Hatay'da yaşayan vatandaşlar imsakiye takvimini merak ediyor. Oruç tutacak vatandaşlar için sahur ve iftar vakitleri büyük önem taşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı imsakiye takvimini yayımladı. Hatay'da sahur ve iftar saatleri netleşirken, vatandaşlar gün içinde ne zaman niyetleneceklerini ve oruçlarını hangi saatte açacaklarını araştırıyor. Peki, Hatay iftar vakti saat kaçta? İşte, Hatay İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri…