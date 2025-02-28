Hatay iftar vakti 2025: Hatay İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayının manevi atmosferi, oruç ibadetini yerine getirenler için büyük bir anlam taşıyor. Hatay'da yaşayan vatandaşlar, 2025 yılı imsakiye takvimine göre sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek istiyor. Oruç ibadetini yerine getirenler için imsakiye verileri önemli bir kaynak olurken, Diyanet tarafından açıklanan verilere göre Hatay'da iftar ve sahur saatleri belli oldu. İşte, Hatay imsakiye takvimine göre iftar ve sahur saatleri…