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Haberler Yaşam Hatay'da deprem sonrası dikkat çeken görüntü: Deniz kıyısındaki taş ve kayalıklar meydana çıktı
Giriş Tarihi: 19.02.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 19:33

Hatay'da deprem sonrası dikkat çeken görüntü: Deniz kıyısındaki taş ve kayalıklar meydana çıktı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da deniz kıyısında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Sahilde, taş ve kayalıkların meydana çıktığını gören vatandaşlar telefona sarıldı.

Hatay’da deprem sonrası dikkat çeken görüntü: Deniz kıyısındaki taş ve kayalıklar meydana çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremler ve önceki gün gerçekleşen artçı sarsıntının ardından denizin kıyıdan yer yer 4 ila 20 metre geri çekildiği gözlendi.

Hatay’da deprem sonrası dikkat çeken görüntü: Deniz kıyısındaki taş ve kayalıklar meydana çıktı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde de deniz suyunun çekildiği görüldü.

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Hatay’da deprem sonrası dikkat çeken görüntü: Deniz kıyısındaki taş ve kayalıklar meydana çıktı

Çekilmenin ardından Arsuz sahilinde taşlar ve kayalıklar meydana çıktı.

Hatay’da deprem sonrası dikkat çeken görüntü: Deniz kıyısındaki taş ve kayalıklar meydana çıktı

Vatandaşlar, çekilme sonucu oluşan durumu, cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Hatay’da deprem sonrası dikkat çeken görüntü: Deniz kıyısındaki taş ve kayalıklar meydana çıktı
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