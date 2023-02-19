Haberler Yaşam Hatay'da deprem sonrası dikkat çeken görüntü: Deniz kıyısındaki taş ve kayalıklar meydana çıktı

Giriş Tarihi: 19.02.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 19:33

Hatay'da deprem sonrası dikkat çeken görüntü: Deniz kıyısındaki taş ve kayalıklar meydana çıktı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da deniz kıyısında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Sahilde, taş ve kayalıkların meydana çıktığını gören vatandaşlar telefona sarıldı.