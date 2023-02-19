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Hatay'da deprem sonrası dikkat çeken görüntü: Deniz kıyısındaki taş ve kayalıklar meydana çıktı
Giriş Tarihi: 19.02.2023 19:30
Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
19:33
Hatay'da deprem sonrası dikkat çeken görüntü: Deniz kıyısındaki taş ve kayalıklar meydana çıktı
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da deniz kıyısında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Sahilde, taş ve kayalıkların meydana çıktığını gören vatandaşlar telefona sarıldı.