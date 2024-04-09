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Hatay’da tarihi Uzun Çarşı’da bayram coşkusu! “Yıkılmadık, ayaktayız”
Giriş Tarihi: 09.04.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
06:36
Hatay’da tarihi Uzun Çarşı’da bayram coşkusu! “Yıkılmadık, ayaktayız”
Asrın felaketi depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da hayat yeniden normale dönmeye başladı. Depremde büyük hasar gören tarihi Uzun Çarşı, vatandaşların bayram alışverişi için uğrak noktası oldu. Adeta "İğne atsan yere düşmez" kalabalığın yaşandığı çarşıda vatandaşlar bayramlık aldı, alışveriş yaptı. Bayramlık tıraşını olan Kenan Kanat, "Uzun çarşımızı tekrar cıvıl cıvıl görmek gerçekten çok sevindirici. Bu kalabalığı görünce gözyaşlarımı tutamadım. Daha da iyi olacağız. Çünkü burası medeniyetler şehri ve bunu başaracak gücümüz var" şeklinde konuştu. 43 yıldır Tarihi Uzun Çarşı'da esnaflık yaptığını dile getiren Sait Ertuğrul, "Kalbimiz ve ruhumuz bu çarşıda atıyor. Evlerimiz yıkıldı, çadırlarda, konteynerde kaldık ama biz yıkılmadık, ayaktayız" ifadelerini kullandı.