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Haberler Yaşam Hatay’da tarihi Uzun Çarşı’da bayram coşkusu! “Yıkılmadık, ayaktayız”
Giriş Tarihi: 09.04.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 06:36

Hatay’da tarihi Uzun Çarşı’da bayram coşkusu! “Yıkılmadık, ayaktayız”

Asrın felaketi depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da hayat yeniden normale dönmeye başladı. Depremde büyük hasar gören tarihi Uzun Çarşı, vatandaşların bayram alışverişi için uğrak noktası oldu. Adeta "İğne atsan yere düşmez" kalabalığın yaşandığı çarşıda vatandaşlar bayramlık aldı, alışveriş yaptı. Bayramlık tıraşını olan Kenan Kanat, "Uzun çarşımızı tekrar cıvıl cıvıl görmek gerçekten çok sevindirici. Bu kalabalığı görünce gözyaşlarımı tutamadım. Daha da iyi olacağız. Çünkü burası medeniyetler şehri ve bunu başaracak gücümüz var" şeklinde konuştu. 43 yıldır Tarihi Uzun Çarşı'da esnaflık yaptığını dile getiren Sait Ertuğrul, "Kalbimiz ve ruhumuz bu çarşıda atıyor. Evlerimiz yıkıldı, çadırlarda, konteynerde kaldık ama biz yıkılmadık, ayaktayız" ifadelerini kullandı.

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
Hatay’da tarihi Uzun Çarşı’da bayram coşkusu! “Yıkılmadık, ayaktayız”

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde 'ticaretin kalbi' olarak değerlendirilen ve tarihi 12'nci yüzyıla dayanan Uzun Çarşı'daki 2 bin 500 dükkandan 600'ü yıkıldı. Asrın felaketi olarak değerlendirilen depremin üzerinden tam 14 ay geçti… Bir taraftan çalışmalarına 7 gün 24 saat devam eden devlet yaraları tek tek sararken diğer taraftan da Hatay esnafı eski cıvıl cıvıl günlerine dönmek için ekmek teknelerinin kapılarını sabahın erken saatlerinde müşterilerine açıyor. 3,5 kilometre uzunluğundaki Uzun Çarşı, Ramazan Bayramı alışverişi yapmak isteyen Hataylıların yeniden uğrak noktası olmuş durumda…

Hatay’da tarihi Uzun Çarşı’da bayram coşkusu! “Yıkılmadık, ayaktayız”

Bayram telaşının yaşandığı tarihi çarşıda dükkân sahipleri ve alışveriş yapan vatandaşların eskisi gibi yüzü gülmeye başlamış. "Hatay'daki ticaretin kalbi" denilen tarihi çarşıda alışveriş yapan vatandaşlar, "Hatay'ımızın en büyük, en eski ve en güzel yerli AVM'si olan çarşımız eskisi gibi cıvıl cıvıl" diyor.

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Hatay’da tarihi Uzun Çarşı’da bayram coşkusu! “Yıkılmadık, ayaktayız”

Sabun köpüğünden baloncuk yapan makineyi satarak ailesinin geçimine yardım eden depremzede Mehmet Güzel (17) üfleyerek makineden çıkardığı baloncuklar gökyüzüne doğru uçarken Uzun Çarşı'nın tarih kokan caddeleri bir başka güzelleşiyor.

Hatay’da tarihi Uzun Çarşı’da bayram coşkusu! “Yıkılmadık, ayaktayız”

BAYRAM YAŞIYORUZ
Nesilden nesile yaklaşık 110 yıldır tarihi çarşıda esnaflık yaptıklarını dile getiren baharat satıcısı 37 yaşındaki Cihat Kumru, "Tam bir bayram yaşıyoruz. Burası Hatay'ın kalbi. Hataylılar buradan vazgeçemez. Eski canlılığımıza geri döndük. Çarşımızı tekrar kalabalık görmek bizleri çok mutlu.

Hatay’da tarihi Uzun Çarşı’da bayram coşkusu! “Yıkılmadık, ayaktayız”

Çok büyük acılar yaşadık ve el birliğiyle acılarımızı unutmaya çalışıyoruz" derken, çarşıda peynir satan engelli Turgut Bülbül de, " Depremde evimiz yıkıldı, ama biz hiç bir zaman umudumuzu yitirmedik. Eski günlerimize geri döneceğiz. Çarşımızı tekrar kalabalık görmek çok güzel" diye konuştu.

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