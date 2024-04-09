Hatay’da tarihi Uzun Çarşı’da bayram coşkusu! “Yıkılmadık, ayaktayız”

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde 'ticaretin kalbi' olarak değerlendirilen ve tarihi 12'nci yüzyıla dayanan Uzun Çarşı'daki 2 bin 500 dükkandan 600'ü yıkıldı. Asrın felaketi olarak değerlendirilen depremin üzerinden tam 14 ay geçti… Bir taraftan çalışmalarına 7 gün 24 saat devam eden devlet yaraları tek tek sararken diğer taraftan da Hatay esnafı eski cıvıl cıvıl günlerine dönmek için ekmek teknelerinin kapılarını sabahın erken saatlerinde müşterilerine açıyor. 3,5 kilometre uzunluğundaki Uzun Çarşı, Ramazan Bayramı alışverişi yapmak isteyen Hataylıların yeniden uğrak noktası olmuş durumda…