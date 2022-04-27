Hatim duası okunuşu: Türkçe Arapça Hatim duası okunuşu ve anlamı nasıl?

HATİM NASIL YAPILIR?

Hatim yapabilmek için Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar okunması yeterli olmaktadır. Allah katında yapılmış en makbul olan ibadetlerden bir tanesi hatim şeklinde bilinir. Hatmi isteyen kişiler tek başlarına isteyenler de cüzleri ayırarak da birden çok kişi vasıtası ile gerçekleştirebilirler. Hatim yaptıktan sonra muhakkak hatim duasının da yapılması gerekir. İster ezbere bir şekilde ister düz bir biçimde okunması ile Kur'an-ı Kerim hatmedilebilir.

Hatim yaptıktan sonra hatim duası adı verilen duanın da yapılması gerekir. Bunun için iki farklı tipte yapmak mümkündür. Hatim duasında herhangi bir biçimde farklılık olmasının bir özelliği yoktur. Hatim duasını Arapça orijinal bir biçimde okumak gerekir. Arzu edilirse hatim duasını yapıldıktan sonra da istihare duası okunabilir.