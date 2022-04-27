Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hatim duası okunuşu: Türkçe Arapça Hatim duası okunuşu ve anlamı nasıl?
Giriş Tarihi: 27.04.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 13:58

Hatim duası okunuşu: Türkçe Arapça Hatim duası okunuşu ve anlamı nasıl?

Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi'nde Hatim duası okunuşu ve anlamı merak ediliyor. Kur'an-ı baştan sona olacak şekilde okuma uygulamasına hatim adı verilirken Hatim duası Arapça ve Türkçe okunuşu önemli gün ve gecelerde yapılacak ibadetler arasında bulunuyor. Hatim yaptıktan sonra muhakkak hatim duasının da yapılması gerekir. Peki Türkçe Arapça Hatim duası okunuşu ve anlamı nasıl? İşte Hatim duası okunuşu ve anlamı

Hatim duası okunuşu: Türkçe Arapça Hatim duası okunuşu ve anlamı nasıl?

Ramazan ayının 27.gecesi olarak bilinen Kadir Gecesi'nde Hatim duası okunuşu gündeme geliyor. Bu gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler Hatim duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl, anlamı nedir sorusuna yanıt arıyor. Hatim yaptıktan sonra hatim duası adı verilen duanın da yapılması gerekir. Bunun için iki farklı tipte yapmak mümkündür. Hatim duasında herhangi bir biçimde farklılık olmasının bir özelliği yoktur. İşte Hatim duası okunuşu

Hatim duası okunuşu: Türkçe Arapça Hatim duası okunuşu ve anlamı nasıl?

HATİM NASIL YAPILIR?

Hatim yapabilmek için Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar okunması yeterli olmaktadır. Allah katında yapılmış en makbul olan ibadetlerden bir tanesi hatim şeklinde bilinir. Hatmi isteyen kişiler tek başlarına isteyenler de cüzleri ayırarak da birden çok kişi vasıtası ile gerçekleştirebilirler. Hatim yaptıktan sonra muhakkak hatim duasının da yapılması gerekir. İster ezbere bir şekilde ister düz bir biçimde okunması ile Kur'an-ı Kerim hatmedilebilir.

Hatim yaptıktan sonra hatim duası adı verilen duanın da yapılması gerekir. Bunun için iki farklı tipte yapmak mümkündür. Hatim duasında herhangi bir biçimde farklılık olmasının bir özelliği yoktur. Hatim duasını Arapça orijinal bir biçimde okumak gerekir. Arzu edilirse hatim duasını yapıldıktan sonra da istihare duası okunabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hatim duası okunuşu: Türkçe Arapça Hatim duası okunuşu ve anlamı nasıl?

HATİM DUASININ ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

''Yüce olan Allah, şüphesiz doğru söylemiştir. Onu Peygamberimiz(a.s) bize ulaştırmıştır.''

Ardından hatim duası okunur(Satır satır Arapça ve Türkçe meallerine yer verilmiştir.);

''El - hamdü lillahi Rabbil - Alemin.

Vel-akibetü lil-müttekin. Vela 'udvane illa 'alezzalimîn.

Ves-salatü ves-selamü 'alâ Rasulina Muhammedin ve 'alihi ve sahbihi ecme'in.''

''Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz.Muhammed(a.s)'e, onun bütün ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun.''

''Rabbena takabbel minna inneke ente's-semi'ul-'alim.

Ve tüb 'aleyna ya Mevlana inneke ente't-tevvabür-Rahim.

Vehdina ve veffikna ilel-hakkı ve ila tarikın müstekîm. Bi beraketil-Kur'anil-'aziîm.''

''Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.

Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle!. Yüce Kur'an-ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine.''

Kısımları ile beraber devam eden hatim duası okunup tamamlanır. Ardından da fatiha suresi okunarak hatim edilen Kur'an-ı Kerim için hatim duası bitirilir.

SON DAKİKA