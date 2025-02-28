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Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 11:04

HATİMLE TERAVİH KILDIRAN CAMİLER:Bu yıl hangi camilerde hatimle teravih namazı kılınacak? İstanbul, Ankara,İzmir...

On Bir Ayın Sultanı Ramazan, 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Teravih namazı ise 28 Şubat Cuma akşamı eda edilecek. İstanbul'da hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacağı, Ramazan ayında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen yatsı namazı vakitlerinde, Müslümanlar teravih namazını da eda edecek. Bazı camilerde ise bu namaz, hatimle kıldırılıyor. İşte İstanbul hatimle teravih kıldıran camiler

HATİMLE TERAVİH KILDIRAN CAMİLER:Bu yıl hangi camilerde hatimle teravih namazı kılınacak? İstanbul, Ankara,İzmir...

Diyanet, 2025 yılı için hatimle teravih namazı kılınacak camilerin listesini duyurdu. Bu yılın ilk teravih namazı, 28 Şubat Cuma akşamı eda edilecek. Hatimle kılınan teravih namazında, her rekatta Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa tilavet ediliyor ve 20 rekat sonunda bir cüz tamamlanıyor. Peki, 2025'te hangi camilerde hatimle teravih namazı kılınacak?

HATİMLE TERAVİH KILDIRAN CAMİLER:Bu yıl hangi camilerde hatimle teravih namazı kılınacak? İstanbul, Ankara,İzmir...

İSTANBUL HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRACAK CAMİLER BELLİ OLDU!

2025 yılında hatimle teravih kılınacak camiler belli oldu. Diyanet'in sitesinde hangi ilçedeki camilerde teravih namazının hatimle kıldırılacağı belirtiliyor. İlçe müftülüklerinin sayfalarını ziyaret ederek hangi bölge hangi camilerde hatimle teravih kılınacak öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRACAK CAMİLER!

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HATİMLE TERAVİH KILDIRAN CAMİLER:Bu yıl hangi camilerde hatimle teravih namazı kılınacak? İstanbul, Ankara,İzmir...

ANKARA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRACAK CAMİLER BELLİ OLDU!

Ankara Müftülüğü 2025 Ramazan için hatimle teravih kıldıracak camilerin listelerini yayımladı. Aşağıdaki linkten hatimle teravih namazı kıldıracak camilere ulaşabilirsiniz:

ANKARA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRACAK CAMİLER!

HATİMLE TERAVİH KILDIRAN CAMİLER:Bu yıl hangi camilerde hatimle teravih namazı kılınacak? İstanbul, Ankara,İzmir...

İZMİR HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRACAK CAMİLER BELLİ OLDU!

İzmir Ramazan ayı programı için hatimle teravih kıldıracak camiler belli oldu.Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İZMİR HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRACAK CAMİLER!

HATİMLE TERAVİH KILDIRAN CAMİLER:Bu yıl hangi camilerde hatimle teravih namazı kılınacak? İstanbul, Ankara,İzmir...

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

İmam "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya", cemaat de "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

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