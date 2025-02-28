HATİMLE TERAVİH KILDIRAN CAMİLER:Bu yıl hangi camilerde hatimle teravih namazı kılınacak? İstanbul, Ankara,İzmir...

Diyanet, 2025 yılı için hatimle teravih namazı kılınacak camilerin listesini duyurdu. Bu yılın ilk teravih namazı, 28 Şubat Cuma akşamı eda edilecek. Hatimle kılınan teravih namazında, her rekatta Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa tilavet ediliyor ve 20 rekat sonunda bir cüz tamamlanıyor. Peki, 2025'te hangi camilerde hatimle teravih namazı kılınacak?