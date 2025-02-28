Haberler
Yaşam
HATİMLE TERAVİH KILDIRAN CAMİLER:Bu yıl hangi camilerde hatimle teravih namazı kılınacak? İstanbul, Ankara,İzmir...
Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
11:04
HATİMLE TERAVİH KILDIRAN CAMİLER:Bu yıl hangi camilerde hatimle teravih namazı kılınacak? İstanbul, Ankara,İzmir...
On Bir Ayın Sultanı Ramazan, 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Teravih namazı ise 28 Şubat Cuma akşamı eda edilecek. İstanbul'da hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacağı, Ramazan ayında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen yatsı namazı vakitlerinde, Müslümanlar teravih namazını da eda edecek. Bazı camilerde ise bu namaz, hatimle kıldırılıyor. İşte İstanbul hatimle teravih kıldıran camiler