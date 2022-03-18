Hava durumu (18-19-20-21 Mart) ile İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek ve ısınacak? İSTANBUL'A HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamasında bugün İstanbul dahil yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı etkili olacak. Megakentte gece saatlerinden bu yana etkili olan yağışla beraber 18-19-20-21 Mart 2022 hava durumu raporu da yakından takip ediliyor. Hal böyleyken "İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek ve ısınacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sıcaklıkların yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı kaydedildi. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek ve ısınacak? İşte 18-19-20-21 Mart 2022 hava durumu tahminleri ve detaylar...