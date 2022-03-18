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Haberler Yaşam Hava durumu (18-19-20-21 Mart) ile İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek ve ısınacak? İSTANBUL'A HAVA DURUMU UYARISI!
Giriş Tarihi: 18.03.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 16:32

Hava durumu (18-19-20-21 Mart) ile İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek ve ısınacak? İSTANBUL'A HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamasında bugün İstanbul dahil yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı etkili olacak. Megakentte gece saatlerinden bu yana etkili olan yağışla beraber 18-19-20-21 Mart 2022 hava durumu raporu da yakından takip ediliyor. Hal böyleyken "İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek ve ısınacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sıcaklıkların yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı kaydedildi. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek ve ısınacak? İşte 18-19-20-21 Mart 2022 hava durumu tahminleri ve detaylar...

Hava durumu 18-19-20-21 Mart ile İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek ve ısınacak? İSTANBUL’A HAVA DURUMU UYARISI!

Hava durumu tahmin raporunda İstanbul dahil birçok ile yeni bir kar fırtınası uyarısı geldi. Geçtiğimiz hafta sonu da beyaz örtüyle kaplanan megakentte yeniden kar yağışı bekleniyor. Bu uyarılar sonrasında ise "İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek ve ısınacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 18-19-20-21 Mart 2022 hava durumu tahminleri ile önümüzdeki 4 günde de sıcaklıkların yurt genelinde ciddi düşüşler yaşayacağı kaydedildi. İşte hava durumu tahminleri ile kar yağışı uyarılarının detayları...

Hava durumu 18-19-20-21 Mart ile İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek ve ısınacak? İSTANBUL’A HAVA DURUMU UYARISI!

SON DAKİKA | HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Hava durumu 18-19-20-21 Mart ile İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek ve ısınacak? İSTANBUL’A HAVA DURUMU UYARISI!

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji açıklamalarına göre; İstanbul'da kar yağışı bugün dahil 4 gün boyunca devam edecek.

Hava durumu 18-19-20-21 Mart ile İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek ve ısınacak? İSTANBUL’A HAVA DURUMU UYARISI!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava durumu 18-19-20-21 Mart ile İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek ve ısınacak? İSTANBUL’A HAVA DURUMU UYARISI!

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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