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Haberler Yaşam Havva Öztel kimdir? Bergen albümü için stüdyoya giren Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 12:05

Havva Öztel kimdir? Bergen albümü için stüdyoya giren Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kaç yaşında ve nereli?

Sosyal medyadaki pozlarıyla adından sıkça söz ettiren ve magazinin gündemine gelen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bu kez de sesiyle gündeme geldi. Son olarak ünlü sanatçı Bergen'in anısına hazırlanan saygı albümünde şarkı söylemeye hazırlandığı haberleri oldukça ses getirmişti. Tanınan isim "Gümbür gümbür geliyorum" diyerek büyük heyecan yarattı. Gündeme gelen isim bu noktada "Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları ile araştırma konusu haline geldi. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yaşı, mesleği ve hayatına dair detaylar...

Havva Öztel kimdir? Bergen albümü için stüdyoya giren Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kaç yaşında ve nereli?

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel stüdyoya girdi güzel sesi kızını gölgede bıraktı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isim, magazin gündemine verdiği iddialı pozlarla gündeme gelmeye devam ediyordu. Bu noktada ise "Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yanıt aramaya başlaıdı. Stüdyoya giren Havva Öztel söylediği şarkı ile sosyal medyayı salladı. İşte hayatına dair merak edilen detaylar...

Havva Öztel kimdir? Bergen albümü için stüdyoya giren Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kaç yaşında ve nereli?

BERGEN'E SAYGI ALBÜMÜ İÇİN STÜDYOYA GİRDİ!

Sosyal medyadaki pozlarıyla kızı Aleyna Tilki'yi gölgede bırakan Havva Öztel, sesi ile de kızına rakip olacak. 21 yaşındaki sevilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin en az kendisi kadar ilgi gören annesi Havva Öztel de adım adım şarkıcılığa soyunuyor. Sosyal medyada verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkartan 44 yaşındaki Havva Öztel, 'Bergen'e Saygı' albümünün ikinci serisinde şarkı söylemeye hazırlandığı haberleri oldukça ses getirmişti.

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Havva Öztel kimdir? Bergen albümü için stüdyoya giren Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kaç yaşında ve nereli?

Herhangi bir müzik kariyeri olmayan ancak uzun yıllardır bir şarkı söyleme hayali olan Öztel'in birçok ünlü ismin de yer alacağı albümde şarkı söyleyecek olması müzikseverleri kızdırmıştı.

Sosyal medyada Öztel'e özgüveninden dolayı sert eleştiriler gelirken "Saygı albümünde büyük saygısızlık" , "Albümün adı Bergen'e saygısızlık albümü olsun" "Saygı buysa saygısızlığı düşünemedim", "Kızına dublör olacak galiba" yorumları yapılmıştı.

Havva Öztel kimdir? Bergen albümü için stüdyoya giren Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kaç yaşında ve nereli?

HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

Havva Öztel 1978 yılında dünyaya gelmiştir. 42 yaşındaki Havva Öztel, eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başlamıştır. Havva Öztel, aslen Trabzonlu.

Havva Öztel kimdir? Bergen albümü için stüdyoya giren Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kaç yaşında ve nereli?

Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu.

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