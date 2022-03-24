Haberler Yaşam Havva Öztel kimdir? Bergen albümü için stüdyoya giren Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 12:05

Havva Öztel kimdir? Bergen albümü için stüdyoya giren Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kaç yaşında ve nereli?

Sosyal medyadaki pozlarıyla adından sıkça söz ettiren ve magazinin gündemine gelen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bu kez de sesiyle gündeme geldi. Son olarak ünlü sanatçı Bergen'in anısına hazırlanan saygı albümünde şarkı söylemeye hazırlandığı haberleri oldukça ses getirmişti. Tanınan isim "Gümbür gümbür geliyorum" diyerek büyük heyecan yarattı. Gündeme gelen isim bu noktada "Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları ile araştırma konusu haline geldi. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yaşı, mesleği ve hayatına dair detaylar...