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Giriş Tarihi: 23.03.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 16:11

HAYDİ MİLLİLER: Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta ve şifreli mi?

FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off turunda milli takımımız Portekiz'e konuk olacak. Grup aşamasını Hollanda'nın ardından ikinci sırada bitiren Türkiye'nin play-off yarı finalinde rakibi Portekiz olmuştu. Türkiye Dünya Kupası mücadelesini sürdürebilmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta ve şifreli mi sorularına yanıt arıyor. Müsabaka, Portekiz'in ev sahipliğinde Porto'nun stadı olan Dragao Stadyumunda oynanacak. Peki, Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman? İşte Portekiz Türkiye canlı yayın bilgisi

HAYDİ MİLLİLER: Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta ve şifreli mi?

Portekiz ile Türkiye FİFA Dünya Kupası elemeleri play-off turunda karşı karşıya gelecek. A Milli futbol takımımız Stefan Kuntz önderliğinde Portekiz deplasmanından galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler, Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi gibi soruların yanıtını araştırıyor. Milliler grup aşamasını Hollanda'nın arkasında ikinci sırada tamamlamış kura çekiminde ise Portekiz ile eşleşmişti. Peki, Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman? İşte Portekiz Türkiye canlı yayın bilgisi

HAYDİ MİLLİLER: Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta ve şifreli mi?

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli maçımız Portekiz – Türkiye karşılaşması 24 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak. Heyecanlı maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

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HAYDİ MİLLİLER: Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta ve şifreli mi?

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası Elemeleri play-off turu kapsamında oynanacak maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HAYDİ MİLLİLER: Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta ve şifreli mi?

PEPE KADRODA YOK!

Karşılaşma öncesi Covid-19 testi pozitif çıkan Portekiz Milli Takımı'nın güçlü oyuncusu Pepe, milli maçın kadrosunda olamayacak.

HAYDİ MİLLİLER: Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta ve şifreli mi?

Karantina altına alınan Pepe'nin yerine kadroya Tiago Djalo dahil edildi. Teknik direktör Fernando Santos, ilk 11'i belirlemek için çalışıyor.

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