Haberler Yaşam HAYDİ MİLLİLER: Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta ve şifreli mi?

Giriş Tarihi: 23.03.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 16:11

HAYDİ MİLLİLER: Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta ve şifreli mi?

FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off turunda milli takımımız Portekiz'e konuk olacak. Grup aşamasını Hollanda'nın ardından ikinci sırada bitiren Türkiye'nin play-off yarı finalinde rakibi Portekiz olmuştu. Türkiye Dünya Kupası mücadelesini sürdürebilmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta ve şifreli mi sorularına yanıt arıyor. Müsabaka, Portekiz'in ev sahipliğinde Porto'nun stadı olan Dragao Stadyumunda oynanacak. Peki, Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman? İşte Portekiz Türkiye canlı yayın bilgisi