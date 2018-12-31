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Hayran bırakan güzellikler…

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 16:36 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 16:51
Hayran bırakan güzellikler…

'nun ilçesinde mavi ile yeşilin iç içe olduğu tabii güzellikler görenleri hayran bırakıyor.

Hayran bırakan güzellikler…

Bolaman ve Yalıköy Mahallerindeki deniz ve derelerin kenarlarındaki manzaralar vatandaşları bu bölgeye çekmeyi başarırken bölgedeki fotoğrafçılar da bu eşsiz manzarayı görüntüleyerek takipçileri ile paylaştılar.

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Hayran bırakan güzellikler…

Fatsalı fotoğrafçılardan Lütfi Aydın, "Yaşadığımız bölge gerçekten çok güzel ve doğanın müthiş manzaralarına sahip bir yer. Bizler de fırsat buldukça buralara giderek fotoğraflar çekiyor, takipçilerimizle paylaşıyoruz" dedi.

Hayran bırakan güzellikler…

İşte o muhteşem kareler...

Hayran bırakan güzellikler…
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Hayran bırakan güzellikler…
Hayran bırakan güzellikler…
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