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Haberler Yaşam HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ BAŞVURULARI 2025:Tarım ve hayvancılık destek paketi başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 08:04

HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ BAŞVURULARI 2025:Tarım ve hayvancılık destek paketi başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılık sektörünü güçlendirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni hayata geçiriyor. Bu proje kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki gebe büyükbaş hayvanlar, uygun koşullarla üreticilere sağlanacak. 2025 yılı tarım ve hayvancılık destek paketi başvuru tarihleri, ödeme detayları ve şartları Bakanlık tarafından resmi olarak duyuruldu. Peki, bu destekten kimler yararlanabilir? Başvuru süreci nasıl işleyecek? Tarım ve hayvancılık kredisi almak için gereken şartlar nelerdir? İşte merak edilen detaylar…

HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ BAŞVURULARI 2025:Tarım ve hayvancılık destek paketi başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi ile TİGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanlar, üreticilere uygun fiyatlarla sunulacak. Amaç, etçi ırk damızlık üretimi yapan işletmelerin sayısını ve etçi anaç hayvan sayısını artırarak, kırmızı et arzında sürdürülebilirlik ve yeterlilik sağlamaktır. Peki, 2025 yılı için Hayvancılık hibe desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılır, şartları neler? İşte, ayrıntılar...

HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ BAŞVURULARI 2025:Tarım ve hayvancılık destek paketi başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve hayvancılık sektörünü desteklemek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni hayata geçirmektedir. Bu proje, kırsaldaki aile işletmelerinin güçlendirilmesini hedeflerken, aynı zamanda hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlamaktadır. Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait gebe büyükbaş hayvanlar, uygun maliyetlerle üreticilere sunulacaktır. Bu sayede, üreticilerin kaliteli ve verimli bir hayvancılık yapabilmesi için gerekli olan kaynaklar sağlanacaktır.

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HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ BAŞVURULARI 2025:Tarım ve hayvancılık destek paketi başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi başvuruları 10.02.2025 tarihinde başlayıp 28.02.2025 mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular, il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yapılır. Başvuru sahipleri, başvurdukları bilgilerin doğru olduğunu ve proje planını kendilerinin hazırladığını taahhüt eder. Ayrıca, başvuru sırasında değerlendirme formu doldurulacak ve gerekli belgeler teslim edilecektir. İl/ilçe müdürlükleri başvuru sayısı ve kapasite uygunluğunu kontrol ederek, başvuruları Hayvancılık Proje Başvuru Sistemi'ne kaydedecek ve il müdürlüklerine iletecektir. İl müdürlükleri, başvuruları HAYGEM'e gönderecek ve HAYGEM, başvuruları puan sırasına göre sıralayarak TİGEM'e iletecektir.

HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ BAŞVURULARI 2025:Tarım ve hayvancılık destek paketi başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ ÖDEME PLANI

Projede hak sahibi olanlar, TİGEM tarafından temin edilen etçi ırk damızlık gebe düveleri alacaktır. Veteriner Hekim/Ziraat Mühendisi/Gıda Mühendisi olanlar en fazla 30 baş, diğerleri ise en fazla 15 baş alabilecektir.

Hak sahipleri Ziraat Bankası Temel Hayvancılık Kredisi kullanabilecektir. Hayvan bedelleri peşin veya kredi ile ödenebilir, fiyatlar TİGEM'in belirlediği satış fiyatlarına göre belirlenecektir.

Hayvanlar, 1 yıllık TARSİM sigortası yapılmış olarak teslim edilecek, sonraki sigorta gideri hak sahiplerince karşılanacaktır.

Her ayın ilk haftasında, tarım il/ilçe müdürlüğü tarafından hayvanlar kontrol edilecek ve en fazla 15 baş için bakım ve besleme giderleri, HAYGEM'e bildirilecektir. TİGEM, hayvan başına 1500 TL bakım ve besleme giderini 12 ay boyunca, teslimattan sonraki ay itibariyle ödeyecektir.

HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ BAŞVURULARI 2025:Tarım ve hayvancılık destek paketi başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, TÜRKVET kayıt sistemine kayıtlı ve en fazla 200 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip işletme sahipleri başvuru yapabilirler. (Yeni işletme açarak başvuran yetiştiriciler için de aynı şart geçerlidir.)

Başvuru yapacak her yetiştirici yalnızca bir işletme için başvuru yapabilecektir.

Aynı hanede yalnızca bir kişi başvuru yapma hakkına sahiptir.

Başvuru sahibi, başvurulan işletmenin bulunduğu il/ilçede ikamet ediyor olmalıdır. Veteriner Hekimler, Ziraat/Gıda Mühendisleri ve muhtarlar, yeni işletme kurarak projeye başvurabilecek kişiler arasında yer alır; bu kişiler için sigorta şartı aranmaz.

Kiralık işletme ile başvuru yapacak kişilerin, noter onaylı en az 3 yıllık bir kira sözleşmesine sahip olmaları gerekmektedir.

Su kaynaklarının kısıtlı olduğu illerde, hayvansal üretim planlaması çerçevesinde yeni büyükbaş hayvan işletmesi kurulmasına izin verilmediği için, büyükbaş hayvancılık işletmesi olmayan kişiler yeni işletme kurarak başvuru yapamazlar. Ancak, bu kişiler mevcut bir işletmeyi noter onaylı en az 3 yıllık bir kira sözleşmesi ile projeye dahil edebilirler.

Kamu kurumları, tüzel kişilikler, devlet memurları, 18 yaşından küçükler ve 5488 sayılı Kanun uyarınca cezai işlem görmüş olanlar projeye başvuramazlar.

Daha önce Uzman Eller ve Genç Çiftçi projelerinden faydalanmış olanlar bu projeye başvuru yapamaz.

Yetiştiriciler, bu projeden sadece bir kez yararlanabilirler.

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