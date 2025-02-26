HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ BAŞVURULARI 2025:Tarım ve hayvancılık destek paketi başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, TÜRKVET kayıt sistemine kayıtlı ve en fazla 200 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip işletme sahipleri başvuru yapabilirler. (Yeni işletme açarak başvuran yetiştiriciler için de aynı şart geçerlidir.)

Başvuru yapacak her yetiştirici yalnızca bir işletme için başvuru yapabilecektir.

Aynı hanede yalnızca bir kişi başvuru yapma hakkına sahiptir.

Başvuru sahibi, başvurulan işletmenin bulunduğu il/ilçede ikamet ediyor olmalıdır. Veteriner Hekimler, Ziraat/Gıda Mühendisleri ve muhtarlar, yeni işletme kurarak projeye başvurabilecek kişiler arasında yer alır; bu kişiler için sigorta şartı aranmaz.

Kiralık işletme ile başvuru yapacak kişilerin, noter onaylı en az 3 yıllık bir kira sözleşmesine sahip olmaları gerekmektedir.

Su kaynaklarının kısıtlı olduğu illerde, hayvansal üretim planlaması çerçevesinde yeni büyükbaş hayvan işletmesi kurulmasına izin verilmediği için, büyükbaş hayvancılık işletmesi olmayan kişiler yeni işletme kurarak başvuru yapamazlar. Ancak, bu kişiler mevcut bir işletmeyi noter onaylı en az 3 yıllık bir kira sözleşmesi ile projeye dahil edebilirler.

Kamu kurumları, tüzel kişilikler, devlet memurları, 18 yaşından küçükler ve 5488 sayılı Kanun uyarınca cezai işlem görmüş olanlar projeye başvuramazlar.

Daha önce Uzman Eller ve Genç Çiftçi projelerinden faydalanmış olanlar bu projeye başvuru yapamaz.

Yetiştiriciler, bu projeden sadece bir kez yararlanabilirler.