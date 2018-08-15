Hazar Gölü'nde bulundu!

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde bulunan ve halk arasında 'Batık Şehir' adıyla bilinen tarihi yerleşim alanının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesi hedefleniyor. Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak: 'Geçen yıl aralık ayı sonunda Batık Şehir'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesi için başvurumuzu yaptık'. 'İnşallah buradan olumlu bir sonuç alırsak Batık Şehir'i sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtmış olacağız' Hazar Gölü'nde suyun 1830'lu yıllardan itibaren yükselmesi sonucu tamamen suyun altında kalan ancak gölün güneybatısında 'Kilise Adası' olarak bilinen noktada yüzeyden tepe noktaları görülebilen 'Batık Şehir' kalıntılarıyla dikkati çekiyor. Bugüne kadar yapılan kısıtlı su altı araştırmalarında 11. yüzyıla ait kalıntıların yoğunlukta olduğu ancak çevresindeki arkeolojik buluntulardan 4 bin yıl öncesine ait izler de barındırdığı tahmin edilen Batık Şehir'in UNESCO tarafından tescillenmesiyle bölgenin dalış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor. Yöre halkı tarafından çeşitli efsanelere de konuda olan 'Batık Şehir', su altı arkeolojik kazı yapılamaması nedeniyle ilk yerleşim tarihi belirlenemediğinden gizemini koruyor. Yerleşim alanının su altında kalmasından dolayı bugüne kadar tarihiyle alakalı kapsamlı bir arkeolojik araştırma yapılmamış bu nedenle tarihte ilk olarak kimler tarafından yerleşim alanı olarak kullanıldığının gizemini koruyor. Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aksın da yazılı kaynaklardan Batık Şehir'in yakın tarihi ile ilgili bazı bilgilere ulaşabildiklerini belirtti. Bölgeyle alakalı olarak Selçuklu döneminde yaşamış Ermeni asıllı yazar Urfalı Mateos'un Vekayiname adlı eserinde buradan bahsettiğini ifade eden Aksın, şöyle konuştu: