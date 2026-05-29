Haberler Yaşam Hazine filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hazine filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 29.05.2026 18:22 Güncelleme Tarihi: 29.05.2026 18:24

Televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Hazine filmi, eğlenceli hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sinemaseverlerin ilgi gösterdiği yapımın konusu, kısa özeti ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Hazine filmine dair tüm detaylar…

Komedi ve macera türündeki Hazine filmi, yayınlandığı ekranlarda izleyicilerin ilgisini çekiyor. Film hakkında araştırma yapan seyirciler, Hazine'nin konusu, oyuncu kadrosu ve öne çıkan detaylarını öğrenmek istiyor. İşte filme dair merak edilenler…

HAZİNE FİLMİNİN KONUSU

Kara komedi ve macera unsurlarını bir araya getiren "Hazine", yıllar sonra memleketine dönmek zorunda kalan Mesut'un başından geçen sıra dışı olayları ekranlara taşıyor. Ankara'da sakin bir hayat süren Mesut, annesinin vefat haberinin ardından doğup büyüdüğü kasabaya gider. Burada kardeşi Musa ile birlikte gizemli bir define hikâyesinin içine sürüklenen Mesut'un hayatı kısa sürede tamamen değişir. Kasabada yaşanan absürt gelişmeler, aile içindeki geçmiş hesaplaşmaları da gün yüzüne çıkarır.

HAZİNE FİLMİ OYUNCU KADROSU

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde birçok tanınmış isim rol alıyor. Yapımın öne çıkan oyuncuları şu şekilde:

• Çağlar Çorumlu

• Boran Kuzum

• Aslıhan Gürbüz

• Şükran Ovalı

• Serkan Keskin

• Hasibe Eren

• Gürhan Altundaşar

• Defne Yalnız

• Rahmi Dilligil

