Hazine filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hazine filmi konusu ve oyuncu kadrosu

HAZİNE FİLMİNİN KONUSU

Kara komedi ve macera unsurlarını bir araya getiren "Hazine", yıllar sonra memleketine dönmek zorunda kalan Mesut'un başından geçen sıra dışı olayları ekranlara taşıyor. Ankara'da sakin bir hayat süren Mesut, annesinin vefat haberinin ardından doğup büyüdüğü kasabaya gider. Burada kardeşi Musa ile birlikte gizemli bir define hikâyesinin içine sürüklenen Mesut'un hayatı kısa sürede tamamen değişir. Kasabada yaşanan absürt gelişmeler, aile içindeki geçmiş hesaplaşmaları da gün yüzüne çıkarır.