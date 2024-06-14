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Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 11:08

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ne zaman yatacak, bugün ödenir mi?

Emekli maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak tahsis numarasına göre hesaplara aktarılıyor. Bu ay bayram nedeniyle emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı ise merak konusu. Normal düzenle emekli maaşları SSK için 17'si ve 26'sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 2024 Haziran ayı emekli maaşı ödeme günleri!

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ne zaman yatacak, bugün ödenir mi?

Emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanıyor. Kurban bayramı öncesi 16 milyon emeklinin gündeminde emekli maaşı ödeme tarihleri yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda emekli maaşı ödemeleri erken yapılmıştı. Bu nedenle bu yıl 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri öne çekilir mi sorusu yanıt arıyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ne zaman yatacak, bugün ödenir mi?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, ERKEN Mİ ÖDENECEK?

Emekli ve memur maaşları her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı ikramiyelerimizi 10-14 Haziran tarihileri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. " dedi.

Kurban Bayramı ile beraber maaşların bu hafta yatıp yatmayacağı araştırılıyor. Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk gelirken, bayram ise 16-19 Haziran arasında idrak edilecek.

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HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ne zaman yatacak, bugün ödenir mi?

2024 Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran'a denk geliyor. Ancak Haziran ayı maaş ödemelerinin erkene çekilmesine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Bununla beraber 4A, 4B, 4C aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ne zaman yatacak, bugün ödenir mi?

SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ne zaman yatacak, bugün ödenir mi?

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

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