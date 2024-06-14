Haberler
Yaşam
HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ne zaman yatacak, bugün ödenir mi?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
11:08
HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ne zaman yatacak, bugün ödenir mi?
Emekli maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak tahsis numarasına göre hesaplara aktarılıyor. Bu ay bayram nedeniyle emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı ise merak konusu. Normal düzenle emekli maaşları SSK için 17'si ve 26'sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 2024 Haziran ayı emekli maaşı ödeme günleri!