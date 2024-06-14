HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK-Bağ-kur emekli maaşları ne zaman yatacak, bugün ödenir mi?

Emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanıyor. Kurban bayramı öncesi 16 milyon emeklinin gündeminde emekli maaşı ödeme tarihleri yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda emekli maaşı ödemeleri erken yapılmıştı. Bu nedenle bu yıl 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri öne çekilir mi sorusu yanıt arıyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?