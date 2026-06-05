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Haberler Yaşam Haziran kira artış oranı belli oldu! 2026 Haziran ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 05.06.2026 10:06 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 10:11

Haziran kira artış oranı belli oldu! 2026 Haziran ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Haziran ayında yenilenecek sözleşmelerde ev ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından netleşti. Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği 12 aylık TÜFE ortalaması doğrultusunda 2026 Haziran kira artış oranı belli oldu.

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Haziran kira artış oranı belli oldu! 2026 Haziran ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek olan kiracı ve ev sahipleri, Haziran 2026 kira artış oranını araştırıyor. Türk Borçlar Kanunu kapsamında konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı, 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı son enflasyon verileriyle birlikte Haziran ayında uygulanabilecek azami kira artış oranı da netlik kazandı.

Haziran kira artış oranı belli oldu! 2026 Haziran ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

MAYIS AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre Mayıs ayı enflasyonu yüzde 1,71 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2026

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,61 arttı, aylık %1,71 arttı

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Haziran kira artış oranı belli oldu! 2026 Haziran ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

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Haziran kira artış oranı belli oldu! 2026 Haziran ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Kira artışı, son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması baz alınarak hesaplanıyor.

Buna göre, haziran ayında kira artışında uygulanacak zam oranı yüzde 32,24 olarak hesaplandı.

Haziran kira artış oranı belli oldu! 2026 Haziran ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Söz konusu oran, sözleşme yenileyecek kiracılar için yasal üst sınır niteliği taşıyor. Kira bedelini güncellemek isteyenler ise açıklanan bu oran üzerinden mevcut kiralarını kolayca yeni tutara uyarlayabiliyor.

Haziran kira artış oranı belli oldu! 2026 Haziran ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Haziran ayında uygulanacak %32,61'lik yasal tavan oranına göre örnek bir kira hesabı şu şekilde yapılacak:

Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2026
Kira Artış Oranı: %32,24
Kira Artış Tutarı: 9.672,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.672,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 476.064,00 TL

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