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Haziran kira artış oranı belli oldu! 2026 Haziran ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 05.06.2026 10:06
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 10:11
Haziran kira artış oranı belli oldu! 2026 Haziran ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Haziran ayında yenilenecek sözleşmelerde ev ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından netleşti. Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği 12 aylık TÜFE ortalaması doğrultusunda 2026 Haziran kira artış oranı belli oldu.