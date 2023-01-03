Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan hemşirelerin 2023 emekli ve memur zammı ile güncel maaşları belli oldu. Bu gelişme sonrasında "Hemşire Maaşı 2023" verilerine erişmek isteyenler yoğun olarak 2023 Emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. 2023 Emekli ve memur zammı ile 2023 Emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.