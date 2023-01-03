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Haberler Yaşam HEMŞİRE MAAŞI 2023 | 2023 Emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 19:45 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 19:45

HEMŞİRE MAAŞI 2023 | 2023 Emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu?

Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan hemşirelerin 2023 emekli ve memur zammı ile güncel maaşları belli oldu. Bu gelişme sonrasında "Hemşire Maaşı 2023" verilerine erişmek isteyenler yoğun olarak 2023 Emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. 2023 Emekli ve memur zammı ile 2023 Emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

HEMŞİRE MAAŞI 2023 | 2023 Emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu?

"Hemşire Maaşı 2023" bilgileri 2023 Emekli ve memur zammının belli olması sonrasında Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alan sağlık personeli tarafından merak edilerek 2023 Emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

2023 ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL-LİRA OLDU?

Yeni- güncel Zamlı hemşire maaşları ve tüm detaylar şöyle;

HEMŞİRE MAAŞI 2023 | 2023 Emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 25'lik zam oranı doğrultusunda, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu.

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HEMŞİRE MAAŞI 2023 | 2023 Emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu?

Buna göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi.

HEMŞİRE MAAŞI 2023 | 2023 Emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu?

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 artış öngörülmüştü.

2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,4 oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde, bu aydan geçerli olmak üzere, toplam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,4 artış sağlanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi bu oranlar, yüzde 25 olarak uygulanacak.

HEMŞİRE MAAŞI 2023 | 2023 Emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu?

EN DÜŞÜK - EN YÜKSEK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.

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