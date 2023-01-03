"Hemşire Maaşı 2023" bilgileri 2023 Emekli ve memur zammının belli olması sonrasında Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alan sağlık personeli tarafından merak edilerek 2023 Emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

2023 ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL-LİRA OLDU?

Yeni- güncel Zamlı hemşire maaşları ve tüm detaylar şöyle;